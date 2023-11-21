أسطورة برشلونة: بيلينجهام لا يستحق التتويج بجائزة الفتى الذهبي

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 13:14

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام

يرى هريستو ستويتشكوف أسطورة برشلونة الإسباني أن جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد لا يستحق أن يتوج بجائزة الفتى الذهبي لعام 2023 المقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وتوج لاعب الوسط الإنجليزي بجائزة الفتى الذهبي بنسبة 97% من الأصوات وهو أول لاعب يحصل عليها في تاريخ النادي الملكي.

وسبق أن حصد الإنجليزي جائزة "كوبا" والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كأفضل لاعب شاب في العالم.

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وقال ستويتشكوف لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يستحق بيلينجهام التتويج بالجائزة، لكن ليس لدي شك في جودته فهو أحد أفضل المواهب في العالم ويتسم بالذكاء".

وتابع "بالنسبة لي بيلينجهام مزيج من مايكل لاودروب وكاكا وبول بوجبا".

وأضاف "بالتأكيد سينافس إيرلينج هالاند على جائزة الكرة الذهبية المقبلة، لكن أريد أن أعرف ما هي البطولات التي فاز بها رفقة بوروسيا دورتموند وريال مدريد؟ لا شيء".

وواصل "ما هو النجاح الذي جلبه بيلينجهام لريال مدريد بكل الأهداف التي سجلها؟ في الدوري الألماني في الموسم الماضي وقبل النهاية كان دورتموند يتقدم بنقطتين عن بايرن ميونيخ قبل الجولة الأخيرة وواجه ماينز على ملعبه".

وأكمل "بايرن ميونيخ كان يلاقي كولن خارج أرضه، ماذا حدث قبل النهاية بـ5 دقائق؟ أدخل توماس توخيل جمال موسيالا وسجل في فوز فريقه 3-2، وعلى الجانب الآخر تعادل دورتموند على أرضه 2-2 وخسر الدوري بفارق الأهداف".

وأنهى حديثه قائلا: "كنت سأمنح الجائزة لموسيالا أو أليخاندرو بالدي بما إن جافي لم يكن مؤهلا بسبب اللوائح".

وسجل بيلينجهام البالغ من العمر 20 عاما 13 هدفا في أول 13 مباراة له مع ريال مدريد بعدما انضم قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 103 مليون يورو.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة إذ يبتعد عن ريال مدريد الوصيف بفارق نقطتين وكذلك جيرونا المتصدر.

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