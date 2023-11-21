سان جيرمان يفقد نجمه الشاب لنهاية العام

أكد نادي باريس سان جيرمان أن نجمه الشاب وارين زائير إميري سيغيب عن صفوف الفريق لنهاية عام 2023 بعد إصابته في الكاحل.

وأصيب البالغ من العمر 17 عاما في مباراته الأولى بقميص منتخب فرنسا خلال مواجهة جبل طارق في الجولة السابعة ضمن تصفيات يورو 2024.

وأفاد النادي عبر موقعه: "عانى وارين زائير إميري من التواء متوسط في كاحله الأيمن وسيظل تحت العلاج حتى عطلة الشتاء".

وبذلك لن يلعب وارين مرة أخرى في عام 2023 بعد الإصابة التي تعرض لها خلال فوز فرنسا 14-0 على جبل طارق.

وأظهرت الفحوصات الأولية التي أعقبت الإصابة أن زائير إميري يعاني من التواء شديد في الكاحل، الأمر الذي من شأنه أن يبقيه خارج الملاعب حتى نهاية 2023.

وكشفت الفحوصات أن وارين لا يعاني من الإصابة بكسر في الكاحل، حسب تقرير جريدة ليكيب.

نجم سان جيرمان الشاب سجل هدفه الأول مع منتخب فرنسا، لكنه أصيب أثناء ذلك بعد تدخل متهور من إيثان سانتوس لاعب جبل طارق.

وأعلن المنتخب الفرنسي خروج اللاعب الشاب من معسكر الفريق وعودته إلى باريس سان جيرمان يوم الأحد.

وارين زائير إميري هو أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي منذ بداية الموسم.

وحقق وارين زائير إميري عدة أرقام قياسية في مشاركته الأولى مع منتخب فرنسا والتي جاءت ضد جبل طارق في تصفيات يورو 2024.

وتواجد إميري في التشكيل الأساسي لمنتخب فرنسا تحت قيادة ديديه ديشامب.

وأصبح إميري ثالث أصغر لاعب يشارك بقميص منتخب فرنسا بعمر 17 عاما و255 يوما، بعد كل من فيليكس فيال (17 عاما و76 يوما) وماوريس جاستايجر (17 يوما و128 يوما).

وتقدم منتخب فرنسا بهدفين مبكرين في أول 5 دقائق بهدفين ذاتيين.

في الدقيقة 16 سجل وارين هدف فرنسا الثالث في الدقيقة 16 من صناعة كينجسلي كومان.

وأصبح ثاني أصغر لاعب شاب يسجل هدفا بقميص منتخب فرنسا بعد ماوريس جاستايجر (17 يوما و156 يوما) عندما هز شباك سويسرا عام 1914.

لكنه خرج للإصابة بعد تدخل عنيف من إيثان سانتوس.

ولم يستكمل وارين اللقاء وخرج في الدقيقة 19 وعوضه يوسف فوفانا.