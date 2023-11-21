سباليتي: مودريك حاول التمثيل للحصول على ركلة جزاء.. وكان على إيطاليا التأهل لليورو

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 12:38

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي

يرى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن ميخايلو مودريك جناح أوكرانيا حاول التمثيل للحصول على ركلة جزاء خلال مباراة المنتخبين في تصفيات يورو 2024.

وانتهت المباراة التي جمعت إيطاليا ضد أوكرانيا بالتعادل دون أهداف في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

إيطاليا احتلت المركز الثاني في المجموعة برصيد 14 نقطة بفارق 6 نقاط عن إنجلترا صاحب المركز الأول.

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بينما يأتي منتخب أوكرانيا في المركز الثالث بالتساوي مع إيطاليا في عدد النقاط، وتصب المواجهات المباشرة في مصلحة الأزرق.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كريستانتي وضع قدمه بالقرب من مودريك ولم يلمسه، بل بحث جناح أوكرانيا عن قدم لاعبنا من أجل السقوط والحصول على ركلة جزاء".

وأضاف "مع الأخذ في الاعتبار ما حدث في الماضي كان يجب علينا التأهل، وليس من السهل لعب كرة القدم عندما تشعر بالضغط الكبير".

وتابع "من الصعب أن تأخذ القرارات الفنية الصحيحة سريعا، تعلمت بعض الأشياء فقط بعدما تسلمت تدريب المنتخب، والآن أعتقد إنني أعرف أكثر، أنا هنا للتأهل وليس للبحث عن أعذار في حال لم نتمكن من الوصول للبطولة".

وواصل "العمل الحقيقي بدأ الآن، عندما وافقت على عرض تدريب منتخب بلادي كنت أعلم أن التأهل إلزامي".

وشدد "كنا نحتاج لهذه النتيجة ضد أوكرانيا فبدون اليورو كان من الصعب البداية في عملية النمو، سأطلب لعب أصعب مباريات ودية لأن كثير من اللاعبين الحاليين ليس لديهم الخبرة المطلوبة في المستوى الأوروبي".

وأنهى حديثه قائلا: "أدخلت سكاماكا أثناء المباراة لأنه قوي في الكرات الهوائية، لم يلعب بأفضل شكل ممكن، لكنه يعمل بجد".

وتأهل منتخب الأتزوري إلى بطولة اليورو المقبلة بعد عدم الوصول إلى كأس العالم 2022 تحت قيادة روبرتو مانشيني.

المتأهلون حتى الآن لليورو

ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا - صربيا - إيطاليا - التشيك - سلوفينيا

سباليتي مانشيني إيطاليا أوكرانيا يورو 2024 مودريك
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