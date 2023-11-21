دوري المحترفين - التاسع.. استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 12:11

كتب : رضا السنباطي

أحمد عيد عبد الملك

أعلن نادي لافيينا استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب الفريق.

وأشار النادي إلى موافقة رئيسه محمود الأسيوطي لاستقال المدرب وجهازه المعاون.

ولم يعلن لافيينا عن المدرب الذي سيقود الفريق خلفا لعيد عبد الملك.

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وتولى عيد عبد الملك تدريب لافيينا في بداية الموسم الماضي بعد صعود الفريق لدوري المحترفين.

ويحتل لافيينا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين بعد 9 جولات برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن حرس الحدود وبتروجت وغزل المحلة الذين يتشاركون الصدارة.

وقاد عبد الملك لافيينا في 9 مباريات وحقق خلالهم الفوز في 4 وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

وكان غزل المحلة قد خسر أمس الإثنين من غزل المحلة خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف.

وتعد تلك هي الاستقالة التاسعة في دوري المحترفين منذ بداية الموسم الحالي.

وجاءت التغييرات الفنية في دوري المحترفين حتى الآن كالتالي:

1- إقالة حسن عبد المنعم من تدريب النصر للتعدين وتعيين محمد شرف

2- استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب النجوم وتعيين نادر السيد

3- استقالة حسام عبد العال من تدريب راية وتعيين محمد حليم

4- إقالة حمدي حمدان من أسوان وتعيين هشام زكريا

5- استقالة نادر السيد من تدريب النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا ثم تعيين محمد جودة

6- استقالة محمد حامد من تدريب بروكسي وتعيين احمد سمير لمدة مباراة ثم عودته مرة أخرى

7- إقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة

8- استقالة عصام شعبان من تدريب جمهورية شبين وتعيين مصطفى عبد الفتاح مؤقتا

9- استقالة احمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا

لافيينا أحمد عيد عبد الملك دوري المحترفين
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