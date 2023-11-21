صلاح ينافس على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر.. وظهور عمر فايد

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 11:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل أمام جيبوتي

دخل النجم المصري محمد صلاح المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023 المقدمة من جلوب سوكر.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 19 يناير المقبل في الإمارات.

ويتنافس صلاح على الجائزة ضد كل من:

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ليونيل ميسي

كريستيانو رونالدو

كريم بنزيمة

كيليان مبابي

إرلينج هالاند

جود بيلينجهام

أنطوان جريزمان

هاري كين

برناردو سيلفا

كيفن دي بروين

روبين دياش

فيل فودين

إيدرسون

جوليان ألفاريز

رودري

جاك جريليش

ياسين بونو

أندريه أونانا

فيكتور أوسيمين

نيكولو باريلا

خفيتشا كفاراتسخيليا

إلكاي جوندوجان

روبرت ليفاندوفسكي

لاوتارو مارتينيز

لوكا مودريتش

مارتن أوديجارد

بوكايو ساكا

كيم مين جاي

كريم بنزيمة كان قد حصد جائزة أفضل لاعب فى العالم عام 2022 من جلوب سوكر.

هداف ليفربول ينافس أيضا على جائزة لاعب الجماهير المفضل لعام 2023.

وتوج صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب بتصويت الجماهير.

وينافس عمر فايد لاعب نوفي بازار الصربي المعار من فنربخشة على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم من جلوب سوكر.

ويتنافس مدافع المقاولون العرب السابق مع أسماء قوية بحجم جود بيلينجهام نجم ريال مدريد وبيدري وجافي ولامين جمال ثلاثي برشلونة.

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يذكر أن حفل توزيع الجوائز سيقام أثناء منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار وكأس أمم آسيا بقطر.

محمد صلاح ليفربول جلوب سوكر
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