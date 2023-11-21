ليكيب: التصميم مستوحى من ريال مدريد.. سان جيرمان يستعد لتجديد ملعبه

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 11:43

كتب : FilGoal

ملعب حديقة الأمراء

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتجديد ملعبه حديقة الأمراء في الفترة المقبلة، بحيث يزداد عدد الجماهير التي تحضر مباريات الفريق.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن باريس سان جيرمان برئاسه ناصر الخليفي يسعى لتجديد ملعب حديقة الأمراء وزيادة عدد مدرجاته.

ولكن الخطوة التي يسعى أن يتخذها الخليفي أولا هي شراء ملعب حديقة الأمراء بشكل نهائي.

أخبار متعلقة:
ميكيل: هازارد رفض عرضا من السعودية مقابل مليون يورو في الأسبوع الأهلي والشناوي وكولر مرشحون لجوائز الأفضل من جلوب سوكر سكاي ألمانيا: بايرن يستعد للتحرك لضم فاران في يناير بيكيه: ريال مدريد لم يتفوق في أوروبا على أي فريق.. وتشافي يجادل دائما

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان سيحاول تجديد ملعبه بتصميم مستوحى من ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني.

وبالرغم من الصفقات الكبيرة التي يجريها باريس سان جيرمان والصرف الكثير إلا أن النادي على غرار ميلان وإنتر ميلان لا يملك ملعبه بشكل رسمي.

وذكرت الصحيفة أن ملعب حديقة الأمراء الآن يتسع لـ47,929 ألف مشجع، لكن الخطة الجديدة هي الوصول لـ60,000 ألف.

ويستوحي نادي باريس سان جيرمان المشروع من النادي الملكي حيث يريد أن يطبق تصميم السقف الذي من الممكن فتحه وغلقه.

ويأتي الخلاف بين باريس سان جيرمان وعمدة المدينة "آن هيداجلو" أن النادي رفض الاستثمار في مركز الاستاد إلا عندما يمتلك الملعب والأرض من حوله، ولذلك هيداجلو رفضت بيع الملعب في بداية العام الجاري.

وشددت الصحيفة أنها ليست النهاية بل سيحاول باريس سان جيرمان شراء الملعب لزيادة إيرادات النادي المالية.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول تررتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة تحت قيادة لويس إنريكي المدير الفني الإسباني للفريق.

ريال مدريد برشلونة باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
مولر: لن أعتزل بنهاية الموسم أسطورة برشلونة: بيلينجهام لا يستحق التتويج بجائزة الفتى الذهبي سان جيرمان يؤكد غياب نجمه الشاب لنهاية العام سباليتي: مودريك حاول التمثيل للحصول على ركلة جزاء.. وكان على إيطاليا التأهل لليورو سكاي ألمانيا: بايرن يستعد للتحرك لضم فاران في يناير بيكيه: ريال مدريد لم يتفوق في أوروبا على أي فريق.. وتشافي يجادل دائما فرينكي دي يونج يعود لتدريبات برشلونة تصفيات يورو 2024 - 20 منتخبا وبطاقة أخيرة قبل الملحق.. تعرف على المتأهلين موقف الصراع
أخر الأخبار
مولر: لن أعتزل بنهاية الموسم 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو: برشلونة سيحاول تعويض جافي من توتنام 33 دقيقة | ميركاتو
أسطورة برشلونة: بيلينجهام لا يستحق التتويج بجائزة الفتى الذهبي ساعة | الدوري الإسباني
سان جيرمان يؤكد غياب نجمه الشاب لنهاية العام ساعة | الكرة الأوروبية
المدير التنفيذي لـ أبو سليم: لا نعاني من أي غيابات ضد الزمالك.. وسنخوض مبارياتنا بالجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
سباليتي: مودريك حاول التمثيل للحصول على ركلة جزاء.. وكان على إيطاليا التأهل لليورو ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: حجازي جاهز للعودة خلال أيام.. وقرار مشاركته بيد جاياردو ساعة | سعودي في الجول
دوري المحترفين - التاسع.. استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر