ليكيب: التصميم مستوحى من ريال مدريد.. سان جيرمان يستعد لتجديد ملعبه

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتجديد ملعبه حديقة الأمراء في الفترة المقبلة، بحيث يزداد عدد الجماهير التي تحضر مباريات الفريق.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن باريس سان جيرمان برئاسه ناصر الخليفي يسعى لتجديد ملعب حديقة الأمراء وزيادة عدد مدرجاته.

ولكن الخطوة التي يسعى أن يتخذها الخليفي أولا هي شراء ملعب حديقة الأمراء بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان سيحاول تجديد ملعبه بتصميم مستوحى من ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني.

وبالرغم من الصفقات الكبيرة التي يجريها باريس سان جيرمان والصرف الكثير إلا أن النادي على غرار ميلان وإنتر ميلان لا يملك ملعبه بشكل رسمي.

وذكرت الصحيفة أن ملعب حديقة الأمراء الآن يتسع لـ47,929 ألف مشجع، لكن الخطة الجديدة هي الوصول لـ60,000 ألف.

ويستوحي نادي باريس سان جيرمان المشروع من النادي الملكي حيث يريد أن يطبق تصميم السقف الذي من الممكن فتحه وغلقه.

ويأتي الخلاف بين باريس سان جيرمان وعمدة المدينة "آن هيداجلو" أن النادي رفض الاستثمار في مركز الاستاد إلا عندما يمتلك الملعب والأرض من حوله، ولذلك هيداجلو رفضت بيع الملعب في بداية العام الجاري.

وشددت الصحيفة أنها ليست النهاية بل سيحاول باريس سان جيرمان شراء الملعب لزيادة إيرادات النادي المالية.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول تررتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة تحت قيادة لويس إنريكي المدير الفني الإسباني للفريق.