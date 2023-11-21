دوري NBA - جولدن ستيت يستعيد الانتصارات.. ورقم قياسي لـ كيري في عدد النقاط

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 11:40

كتب : FilGoal

ستيفن كيري

استعاد جولدن ستيت واريورز الانتصارات في دوري كرة السلة الأمريكي NBA بعدما تلقى الفريق 6 هزائم متتالية.

وفاز جولدن ستيت على هيوستن روكيتس بنتيجة 121-116 في مباراة شهدت تألق ستيفن كيري نجم واريورز.

وسجل ستيفن كيري في المباراة 32 نقطة منها 5 تسديدات ثلاثية وأكمل 5 متابعات.

أخبار متعلقة:
دوري NBA - إيقاف درايموند جرين خمس مباريات بسبب مشادة جولدن ستيت ومينيسوتا دوري NBA - مشادة قوية في مباراة جولدن ستيت ومينيسوتا وطرد 3 لاعبين في أول دقيقة دوري NBA - نهاية الأزمة.. جيمس هاردن ينضم إلى لوس أنجلوس كليبرز

وحقق ستيفن كيري رقما قياسيا مع فريقه جولدن ستيت واريورز.

وأصبح كيري أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في تاريخ جولدن ستيت واريورز بعدما وصل لأكثر من 30730 نقطة.

في مباراة أخرى تألق يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس وقاد فريقه للفوز على واشنطن ويزاردز بنتيجة 142-129.

وسجل يانيس في المباراة 42 نقطة وأكمل 13 متابعة و8 تمريرات مساعدة.

وفاز أيضا تشارلوت هورنتس على بوسطن سيلتيكس في واحدة من أكبر مفاجآت الليلة في NBA بنتيجة 121-118.

كما واصل دينفر ناجتس حامل اللقب نتائجه الجيدة وفاز على ديترويت بنتيجة 107-103.

وانتصر أيضا ميامي هيت على شيكاغو بولز بنتيجة 118-100، وفاز مينيسوتا تيمبرولفز على نيويورك نيكس بنتيجة 117-100.

NBA ستيفن كيري جولدن ستيت واريورز
نرشح لكم
دوري NBA - مواصلا دعم القضية.. كايري إيرفينج يحصل على علم فلسطين من أحد المشجعين NBA - ليبرون جيمس يواصل أرقامه القياسية الخارقة دوري NBA - إيقاف درايموند جرين خمس مباريات بسبب مشادة جولدن ستيت ومينيسوتا دوري NBA - مشادة قوية في مباراة جولدن ستيت ومينيسوتا وطرد 3 لاعبين في أول دقيقة دوري NBA - نهاية الأزمة.. جيمس هاردن ينضم إلى لوس أنجلوس كليبرز دوري NBA - دينفر حامل اللقب يهزم ليكرز في ليلة الافتتاح.. ودورانت يهزم كيري دوري NBA - لمحاولة الفوز باللقب الثاني.. يانيس يجدد تعاقده مع ميلوكي باكس كرة سلة - في ليلة تكريم لوكا.. ريال مدريد يهزم دالاس بطريقة درامية
أخر الأخبار
رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات 3 ساعة | الكرة المصرية
سبورت: الهلال مهتم بضم رافينيا لتعويض نيمار 3 ساعة | سعودي في الجول
باريس سان جيرمان يعلن تفعيل بند شراء راموس 3 ساعة | ميركاتو
ماركا: مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا دائمة ولن تكون لموسم واحد 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إنبي يكشف موقفه من بيع أحمد أمين في يناير.. وهل يساوي 100 مليون؟ 4 ساعة | الكرة المصرية
هنا جودة تترشح بالقائمة النهائية لأفضل ناشيء عربي لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي 4 ساعة | رياضات أخرى
استعدادا لمجموعات أبطال إفريقيا.. وصول بعثة ميدياما إلى القاهرة لمواجهة الأهلي 4 ساعة | الكرة الإفريقية
كونميبول يدين أشكال العنف بعد أحداث قمة البرازيل والأرجنتين.. والقرار في يد فيفا 5 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر 4 تصفيات كأس العالم - فوز ليبيا بقيادة مدرب الزمالك السابق.. وجزر القمر تقلب الطاولة