دوري NBA - جولدن ستيت يستعيد الانتصارات.. ورقم قياسي لـ كيري في عدد النقاط

استعاد جولدن ستيت واريورز الانتصارات في دوري كرة السلة الأمريكي NBA بعدما تلقى الفريق 6 هزائم متتالية.

وفاز جولدن ستيت على هيوستن روكيتس بنتيجة 121-116 في مباراة شهدت تألق ستيفن كيري نجم واريورز.

وسجل ستيفن كيري في المباراة 32 نقطة منها 5 تسديدات ثلاثية وأكمل 5 متابعات.

وحقق ستيفن كيري رقما قياسيا مع فريقه جولدن ستيت واريورز.

وأصبح كيري أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في تاريخ جولدن ستيت واريورز بعدما وصل لأكثر من 30730 نقطة.

في مباراة أخرى تألق يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس وقاد فريقه للفوز على واشنطن ويزاردز بنتيجة 142-129.

وسجل يانيس في المباراة 42 نقطة وأكمل 13 متابعة و8 تمريرات مساعدة.

وفاز أيضا تشارلوت هورنتس على بوسطن سيلتيكس في واحدة من أكبر مفاجآت الليلة في NBA بنتيجة 121-118.

كما واصل دينفر ناجتس حامل اللقب نتائجه الجيدة وفاز على ديترويت بنتيجة 107-103.

وانتصر أيضا ميامي هيت على شيكاغو بولز بنتيجة 118-100، وفاز مينيسوتا تيمبرولفز على نيويورك نيكس بنتيجة 117-100.