ميكيل: هازارد رفض عرضا من السعودية مقابل مليون يورو في الأسبوع

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 11:30

كتب : FilGoal

جون أوبي ميكيل وإدين هازارد

كشف جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي السابق عن تلقي زميله السابق بالفريق إدين هازارد عرضا من الدوري السعودي مقابل مليون يورو في الأسبوع.

إدين هازارد

النادي : معتزل

جون أوبي ميكيل

النادي : معتزل

وكان هازارد قد أعلن اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الماضي بعد فسخ تعاقده مع ريال مدريد.

وقال ميكيل خلال بودكاست مع ريو فيرديناند على يوتيوب: "في فترة الانتقالات الماضية طلب مني هازارد المشورة وقال لي، هل يجب علي أن أذهب إلى السعودية حيث سأحصل على مليون يورو في الأسبوع ثم ماذا؟ لدي عرضين أو ثلاثة من السعودية".

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وتابع "ميكيل أنا أمتلك الكثير من المال وأنت تعرف كيف أعيش حياتي أنا لا أنفق الكثير لذلك أنا أملك المال لأعيش مع أسرتي وأبنائي".

ولعب ميكيل مع هازارد لمدة 4 مواسم قبل أن يرحل لاعب الوسط النيجيري للدوري الصيني.

وأعلن ميكيل اعتزال كرة القدم في 2021 بعد رحيله عن نادي الكويت الكويتي.

الدوري السعودي جون أوبي ميكيل إدين هازارد
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