الأهلي والشناوي وكولر مرشحون لجوائز الأفضل من جلوب سوكر

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

جلوب سوكر

يتنافس النادي الأهلي مع نخبة من أندية العالم على جائزة جلوب سوكر لعام 2023، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة يوم الثلاثاء.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 19 يناير المقبل في الإمارات.

وأعلنت اللجنة المنظمة تنافس 20 ناديا على جائزة أفضل ناد في العالم لعام 2023، وهم، الأهلي وروما ويونيون برلين وفينورد وفلومنينزي وبايرن ميونخ وإشبيلية وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وأرسنال وبوكا جونيورز والهلال واتحاد جدة والوداد وأوراوا ريد دياموندز وبنفيكا ووست هام يونايتد.

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وشهدت القائمة خروج أندية بحجم ريال مدريد ويوفنتوس وليفربول.

ريال مدريد هو الفريق المتوج بجائزة جلوب سوكر لعام 2022.

وينافس محمد الشناوي حارس الأهلي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

ويتنافس حارس منتخب مصر على الجائزة ضد نجوم بحجم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وكريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة ورياض محرز جناح أهلي جدة.

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بينما يتنافس السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023.

وينافس كولر كل من:

يذكر أن حفل توزيع الجوائز سيقام أثناء منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار وكأس أمم آسيا بقطر.

محمد صلاح الأهلي جلوب سوكر
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