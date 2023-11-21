الأهلي والشناوي وكولر مرشحون لجوائز الأفضل من جلوب سوكر

يتنافس النادي الأهلي مع نخبة من أندية العالم على جائزة جلوب سوكر لعام 2023، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة يوم الثلاثاء.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 19 يناير المقبل في الإمارات.

وأعلنت اللجنة المنظمة تنافس 20 ناديا على جائزة أفضل ناد في العالم لعام 2023، وهم، الأهلي وروما ويونيون برلين وفينورد وفلومنينزي وبايرن ميونخ وإشبيلية وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وأرسنال وبوكا جونيورز والهلال واتحاد جدة والوداد وأوراوا ريد دياموندز وبنفيكا ووست هام يونايتد.

وشهدت القائمة خروج أندية بحجم ريال مدريد ويوفنتوس وليفربول.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR are: pic.twitter.com/HQs6yDbkIz — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023

ريال مدريد هو الفريق المتوج بجائزة جلوب سوكر لعام 2022.

وينافس محمد الشناوي حارس الأهلي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

ويتنافس حارس منتخب مصر على الجائزة ضد نجوم بحجم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وكريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة ورياض محرز جناح أهلي جدة.

بينما يتنافس السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023.

وينافس كولر كل من:

🔴 مارسيل كولر ينافس جوارديولا وأنشيلوتي وتشافي على جائزة أفضل مدرب في العالم من جلوب سوكر pic.twitter.com/TL2T73tcCa — FilGoal (@FilGoal) November 21, 2023

يذكر أن حفل توزيع الجوائز سيقام أثناء منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار وكأس أمم آسيا بقطر.