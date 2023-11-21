الأهلي والشناوي وكولر مرشحون لجوائز الأفضل من جلوب سوكر

يتنافس النادي الأهلي مع نخبة من أندية العالم على جائزة جلوب سوكر لعام 2023، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة يوم الثلاثاء.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 19 يناير المقبل في الإمارات.

وأعلنت اللجنة المنظمة تنافس 20 ناديا على جائزة أفضل ناد في العالم لعام 2023، وهم، الأهلي وروما ويونيون برلين وفينورد وفلومنينزي وبايرن ميونخ وإشبيلية وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وأرسنال وبوكا جونيورز والهلال واتحاد جدة والوداد وأوراوا ريد دياموندز وبنفيكا ووست هام يونايتد.

وشهدت القائمة خروج أندية بحجم ريال مدريد ويوفنتوس وليفربول.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR are: pic.twitter.com/HQs6yDbkIz — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023

ريال مدريد هو الفريق المتوج بجائزة جلوب سوكر لعام 2022.

كما ينافس الأهلي على جائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط، ضد 4 فرق سعودية (الهلال والنصر واتحاد جدة والشباب)، و2 من قطر(الدحيل والريان)، وشباب أهلي دبي الإماراتي.

وينافس محمد الشناوي حارس الأهلي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

ويتنافس حارس منتخب مصر على الجائزة ضد نجوم بحجم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وكريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة ورياض محرز جناح أهلي جدة.

المتنافسون على الجائزة هم:

محمد الشناوي - الأهلي المصري

رياض محرز - أهلي جدة السعودي

كريم بنزيمة - اتحاد جدة السعودي

عبد الرزاق حمد الله - اتحاد جدة السعودي

مراد باتنا - الفتح السعودي

سالم الدوسري - الهلال السعودي

أليخاندرو روميرو - العين الإماراتي

على مبخوت - الجزيرة الإماراتي

أوديون إيجالو - الوحدة السعودي

أندرسون تاليسكا - النصر السعودي

كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

ميشيل أولانجا - الدحيل القطري

بينما يتنافس السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023.

وينافس كولر كل من:

يذكر أن حفل توزيع الجوائز سيقام أثناء منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار وكأس أمم آسيا بقطر.

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