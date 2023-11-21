الأهلي والشناوي وكولر مرشحون لجوائز الأفضل من جلوب سوكر

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

جلوب سوكر

يتنافس النادي الأهلي مع نخبة من أندية العالم على جائزة جلوب سوكر لعام 2023، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة يوم الثلاثاء.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 19 يناير المقبل في الإمارات.

وأعلنت اللجنة المنظمة تنافس 20 ناديا على جائزة أفضل ناد في العالم لعام 2023، وهم، الأهلي وروما ويونيون برلين وفينورد وفلومنينزي وبايرن ميونخ وإشبيلية وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وأرسنال وبوكا جونيورز والهلال واتحاد جدة والوداد وأوراوا ريد دياموندز وبنفيكا ووست هام يونايتد.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الثلاثاء - تصفيات كأس العالم في آسيا وإفريقيا.. ونصف نهائي مرتبط السلة سكاي ألمانيا: بايرن يستعد للتحرك لضم فاران في يناير بيكيه: ريال مدريد لم يتفوق في أوروبا على أي فريق.. وتشافي يجادل دائما خدمة في الجول - حافلات مجانية لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

وشهدت القائمة خروج أندية بحجم ريال مدريد ويوفنتوس وليفربول.

ريال مدريد هو الفريق المتوج بجائزة جلوب سوكر لعام 2022.

كما ينافس الأهلي على جائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط، ضد 4 فرق سعودية (الهلال والنصر واتحاد جدة والشباب)، و2 من قطر(الدحيل والريان)، وشباب أهلي دبي الإماراتي.

وينافس محمد الشناوي حارس الأهلي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

ويتنافس حارس منتخب مصر على الجائزة ضد نجوم بحجم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وكريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة ورياض محرز جناح أهلي جدة.

المتنافسون على الجائزة هم:

محمد الشناوي - الأهلي المصري

رياض محرز - أهلي جدة السعودي

كريم بنزيمة - اتحاد جدة السعودي

عبد الرزاق حمد الله - اتحاد جدة السعودي

مراد باتنا - الفتح السعودي

سالم الدوسري - الهلال السعودي

أليخاندرو روميرو - العين الإماراتي

على مبخوت - الجزيرة الإماراتي

أوديون إيجالو - الوحدة السعودي

أندرسون تاليسكا - النصر السعودي

كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

ميشيل أولانجا - الدحيل القطري

No description available.

بينما يتنافس السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023.

وينافس كولر كل من:

Image

يذكر أن حفل توزيع الجوائز سيقام أثناء منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار وكأس أمم آسيا بقطر.

محمد صلاح الأهلي جلوب سوكر
نرشح لكم
خبر في الجول - موقف مصطفى شلبي من مواجهة أبو سليم.. ومستجدات إصابة حسام عبد المجيد الدرندلي: اتحاد الكرة سيحل أزمات صبحي وفتوح وإمام وطارق والشحات وكيله: أوسوريو تنازل عن ما يقرب من نصف مستحقاته المالية لدى الزمالك قرارات المجلس.. الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوسوريو وقبول استقالة إسماعيل يوسف تأهيل معلول ورضا سليم في مران الأهلي.. وعلاج طبيعي لـ طاهر خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي ضد ميدياما وكيله يكشف: عرض سعودي رسمي لضم فتوح في يناير
أخر الأخبار
أسطورة برشلونة: بيلينجهام لا يستحق التتويج بجائزة الفتى الذهبي 30 دقيقة | الدوري الإسباني
سان جيرمان يؤكد غياب نجمه الشاب لنهاية العام 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
المدير التنفيذي لـ أبو سليم: لا نعاني من أي غيابات ضد الزمالك.. وسنخوض مبارياتنا بالجزائر 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
سباليتي: مودريك بحث عن قدم كريستانتي للسقوط.. والتأهل للـ يورو كان إجباريا ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: حجازي جاهز للعودة خلال أيام.. وقرار مشاركته بيد جاياردو ساعة | سعودي في الجول
دوري المحترفين - التاسع.. استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا ساعة | القسم الثاني
صلاح ينافس على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر.. وظهور عمر فايد ساعة | المحترفون
ليكيب: التصميم مستوحى من ريال مدريد.. سان جيرمان يستعد لتجديد ملعبه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر