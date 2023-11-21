بيكيه: ريال مدريد لم يتفوق في أوروبا على أي فريق.. وتشافي يجادل دائما

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 11:10

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه

علق جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق على انتقاده لريال مدريد من قبل بسبب أنه يرى عدم استحقاقه للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيكيه لبرنامج "لارجويرو" على إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "لا أريد الانتقاص من بطولات دوري أبطال أوروبا التي حققها ريال مدريد في الأعوام الماضية".

وأضاف "في برشلونة عندما توجنا بدوري أبطال أوروبا في 5 مرات حققنا كذلك الدوري الإسباني".

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وتابع "ريال مدريد في 2021 لم يتفوق على على أي فريق سواء في مباراة الذهاب أو الإياب وكذلك في نهائي البطولة".

وأكمل "ريال مدريد لديه أشياء عظيمة أخرى مثل القتال حتى النهاية والعودة في النتيجة، قد لا نملك هذه الميزة في برشلونة".

وواصل "جماهير ريال مدريد لا تتذكر البطولة بسبب الأداء بل لأشياء أخرى".

واستمر "مثلا ضد مانشستر سيتي في سانتياجو برنابيو كان ريال مدريد أفضل في 5 دقائق وهذه هي عظمة النادي، التأهل بسبب 5 دقائق جيدة أمر لا يحدث في برشلونة".

وشدد "الفوز في أنويتا ضد ريال سوسيداد بتسديدة واحدة؟ هذه مباراة في الدوري الإسباني، لكن لم تحدث لنا من قبل في دوري أبطال أوروبا".

وعن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني قال بيكيه: "تشافي ينتقد دائما كل شيء منذ أن كان لاعبا، يجب أن يجادل الكثير من الأشياء والجماهير تعتقد أن هذه أعذار".

وأنهى حديثه في هذا الأمر قائلا: "تشافي أسطورة النادي والفريق يتبعه دائما وهو المدرب المثالي لبرشلونة".

وعن رئاسة برشلونة في المستقبل علق بيكيه "أركز الآن على دوري الملوك الخاص بي، والرئاسة أمر بعيد حتى الآن، لكنني لن أقول لا".

وبدأ المدافع الإسباني مسيرته في برشلونة في أكديمية "لاماسيا" وانتقل في موسم 2004-2005 إلى مانشستر يونايتد وأُعير إلى ريال سراقسطة ومن ثم عاد إلى برشلونة في موسم 2008-2009 حتى اعتزاله في 2022-2023.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا بيكيه تشافي
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