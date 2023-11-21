مواعيد مباريات الثلاثاء - تصفيات كأس العالم في آسيا وإفريقيا.. ونصف نهائي مرتبط السلة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 10:55

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

تختتم اليوم فترة التوقف الدولي وتقترب الدوريات من العودة من جديد بعد 10 أيام من التوقف.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر والقنوات الناقلة.

بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما

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مصر × المغرب.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

دوري المرتبط لكرة السلة

الأهلي × الاتحاد السكندري.. 8:00 مساء.

سبورتنج × سموحة.. 5:30 مساء.

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

رواندا × جنوب إفريقيا.. 3:00 مساء - تطبيق شاهد.

الصومال × أوغندا.. 3:00 مساء - - تطبيق شاهد.

ليسوتو × بينين.. 3:00 مساء - تطبيق شاهد.

إسواتيني × كاب فيردي.. 3:00 مساء - تطبيق شاهد.

مالاوي × تونس.. 3:00 مساء - تطبيق شاهد.

بوتسوانا × غينيا.. 3:00 - تطبيق شاهد.

جنوب السوداخ × موريتانيا.. 6:00 مساء - تطبيق شاهد.

توجو × السنغال.. 6:00 مساء - تطبيق شاهد.

موريشيوس × أنجولا.. 6:00 مساء - تطبيق شاهد.

ليبيا × الكاميرون.. 6:00 - تطبيق شاهد.

جزر القمر × غانا.. 6:00 مساء - تطبيق شاهد.

ساو تومي × ناميبيا.. 6:00 مساء - تطبيق شاهد.

تنزانيا × المغرب.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

النيجر × زامبيا.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

إثيوبيا × بوركينا فاسو.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

دوري المحترفين المصري

جمهورية شبين × راية.. 2:30 مساء.

دكرنس × طنطا.. 2:30 مساء.

النجوم × وادي دجلة.. 2:30 مساء.

وي × بترول أسيوط.. 2:30 مساء.

مكادي × القناة.. 5:00 مساء.

تصيفيات يورو 2024

ويلز × تركيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

رومانيا × سويسرا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

كوسوفو × بيلاروسيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.

اليونان × فرنسا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

كرواتيا × أرمينيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 8.

جبل طارق × هولندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

تصفيات كأس العالم - آسيا

بنجلاديش × لبنان.. 1:45 مساء - الكأس 3.

فيتنام × العراق.. 2:00 مساء - الكأس 2.

نيبال × اليمن.. 3:15 مساء - الكأس 4.

الهند × قطر.. 3:30 مساء - الكأس 1.

فلسطين × أستراليا.. 4:00 مساء - الكويت الرياضية.

سوريا × اليابان.. 4:45 مساء - الكأس 2.

البحرين × الإمارات.. 5:45 مساء - الكأس 3.

أفغانستان × الكويت.. 7:00 مساء - الكأس 2.

الأردن × السعودية.. 7:00 مساء - الكأس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

الأهلي الاتحاد السكندري مواعيد مباريات الثلاثاء
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