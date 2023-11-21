خدمة في الجول - حافلات مجانية لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 00:54

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

قررت إدارة النادي الأهلي توفير حافلات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك لمؤازرة فريق كرة السلة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

وتتحرك الحافلات من أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد في تمام الساعة 12 ظهرا.

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ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

ويقام ذهاب نصف النهائي بمباراتين بين فرق المرتبط ثم الفريق الأول، يوم الثلاثاء 21 نوفمبر.

على أن يقام الإياب يوم الخميس 23 نوفمبر.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بينما يلتقي سبورتنج مع سموحة.

وكان الأهلي قد اجتاز ربع النهائي على حساب الزمالك، بينما مر الاتحاد السكندري بتفوقه على الجزيرة.

واجتاز سبورتنج دور الثمانية على حساب الأولمبي، بينما تأهل سموحة بالفوز على المصرية للاتصالات.

وإليكم مواعيد نصف نهائي دوري المرتبط:

الذهاب - 21 نوفمبر

سبورتنج × سموحة

المرتبط: 1 ظهرا

الفريق الأول: 5:30 مساء

الأهلي × الاتحاد السكندري

المرتبط: 3 عصرا

الفريق الأول: 8 مساء

الإياب - 23 نوفمبر

سبورتنج × سموحة

المرتبط: 1 ظهرا

الفريق الأول: 5:30 مساء

الأهلي × الاتحاد السكندري

المرتبط: 3 عصرا

الفريق الأول: 8 مساء

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