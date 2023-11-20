خبر في الجول - موقف مصطفى شلبي من مواجهة أبو سليم.. ومستجدات إصابة حسام عبد المجيد

خرج حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك مصابا من مران المنتخب الأولمبي، وبدأ ناديه خطوات علاجه.

وعلم FilGoal.com أن عبد المجيد سيخضع لأشعة وفحوصات طبية منتصف الأسبوع المقبل لتحديد موعد عودته لتدريبات الزمالك.

طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي قد كشف طبيعة إصابة مدافع الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس إذ قال: "إصابة عبد المجيد عبارة عن كسر وإعوجاج في الأنف".

وأنهى حديثه قائلا: "سيغيب عبد المجيد عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة".

كما علم FilGoal.com أيضا بغياب مصطفى شلبي عن مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في افتتاح مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي ذلك بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

ويخضع شلبي لبرنامج علاجي وتأهيلي منذ إصابته في مباراة الزمالك أمام إنبي.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في الدوري برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

بينما يفتتح طريقه في مجموعات الكونفدرالية بمواجهة أبو سليم الليبي، في المجموعة الثانية التي تضم أيضا ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.