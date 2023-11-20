Gaming – تسريبات بعودة ديفيد هايتر لتأدية صوت Solid Snake مرة أخرى

يبدو أن ديفيد هايتر واحد من أشهر مؤديين الأصوات وأكثر انتشارا في سلسلة لعبة Metal Gear Solid قد عاد من جديد.

وكان هايتر هو المؤدي لشخصية اللعبة الرئيسية Snake بجميع مسمياته ضمن السلسلة سواء Solid Snake أو Big Boss أو Liquid Snake وهكذا.

واختلف هايتر مع هايديو كوجيما مخرج اللعبة وغاب عن الجزء الخامس Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain وكذلك أحدث جزء Metal Gear Survive.

ووفقا لموقع IGN أن التسريبات تشير إلى عودة عمل هايتر مرة أخرى مع اللعبة وKonami الشركة المنتجة.

وكانت Konami أعلنت منذ فترة إعادة إنتاج أو عمل Remake للجزء الأشهر للعبة وهو Metal Gear Solid 3 Snake Eater ومن هنا سيشترك هايتر في العمل.

ونشر هايتر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "X" -تويتر سابقا- صورة له بجانب تمثال Snake من الجزء الرابع وكتب "لقد كان لقاء رائعا في ذلك اليوم".

Had a pretty cool meeting the other day...#MGS pic.twitter.com/By8XNFcdqi — David Hayter (@DavidBHayter) November 18, 2023

وكذلك تواجد في مقطع فيديو لكونامي يستعرض لحظاته المميزة في السلسلة منذ أسابيع وقال في نهايته: "هذه ليست سوى البداية فقط"، وبتلك الكلمات يعزز هايتر صحة التسريبات.