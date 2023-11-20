فرينكي دي يونج يعود لتدريبات برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن عودة فرينكي دي يونج مرة أخرى للتدريب بعد الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان دي يونج تعرض لإصابة عبارة عن التواء في الكاحل يوم 24 سبتمبر الماضي.

وغاب لاعب الوسط الهولندي لمدة 61 يوما ولم يلعب 10 مباريات الماضية مع الفريق الكتالوني.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قد كشف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإسباني أن دي يونج سيعود بعد فترة التوقف الدولي.

ويأتي هذا الخبر ليسعد جماهير برشلونة بعد إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي ومشاكل في غضروف الركبة وانتهاء موسمه.

وكذلك أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إصابة مارك أندريه تير شتيجن غير مقلقة واحتمالية وجوده ضد رايو فايكانو يوم السبت المقبل في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإسباني قائمة بنسبة كبيرة.

وستقام المباراة على ملعب دي فايكاس معقل الفريق المدريدي.

وشدد ديكو المدير الرياضي لبرشلونة أنه يريد استمرار دي يونج في النادي لأعوام، إذ ينتهي عقده في بنهاية 2026.

وقال ديكو عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد راسلت وكيل دي يونج لأعرف نفسي ولم نتحدث عن عقد جديد ولكننا نريد استمراره للعديد من السنوات المقدمة هذا واضح والأمر نفسه لبيدري وجافي وجوندوجان وأراوخو".

واختتم "نريد استمرار دي يونج للعديد من السنوات، هو لاعب من الطراز العالمي ويحب النادي وأرى حبه للحياة في برشلونة، لديه عقد حتى 2026 ونريد استمراره".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة إذ يبتعد عن ريال مدريد الوصيف بفارق نقطتين وكذلك جيرونا المتصدر.