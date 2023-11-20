الدرندلي: اتحاد الكرة سيحل أزمات صبحي وفتوح وإمام وطارق والشحات

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم عن كيف سيتعامل الاتحاد مع الأزمات الخاصة ببعض لاعبي المنتخب في المعسكر الماضي الذي واجه فيه الفراعنة جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

وقال الدرندلي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أناشد الجمهور بحضور مباريات مصر في تصفيات كأس العالم لأن الفريق يحتاج لهم، فنحن عندما نذهب خارج مصر يأتي الجمهور من كل مكان لمشاهدة محمد صلاح والنني وتريزيجيه وباقي نجوم مصر".

وأضاف "نحاول تخفيض أسعار تذاكر منتخب مصر لأقصى درجة لحضور أكبر عدد من الجمهور".

وأوضح "سندرس اخطار الزمالك لاتحاد الكرة بشأن إيقاف الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي ولابد من حل هذه الأزمة وفي النهاية يجب على كل لاعب الالتزام بشكل تام مع ناديه لأن في النهاية المدرب يختار اللاعب على أساس مشاركته مع فريقه".

وأشار "سيحدث تواصل مع الأهلي بشأن استبعاد الثنائي حسين الشحات وإمام عاشور من معسكر المنتخب الأخير".

وشدد "في موقف مثل استبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور والشحات يحق للمدير الفني اتخاذ القرار المناسب والصارم من وجهة نظره لفرض سيطرته على الجميع".

وأكمل "فيتوريا وضع نظامه الخاص داخل المنتخب والذي لا يتأثر بلاعب أو نادي".

وتابع "استبعاد الثلاثي الشحات وإمام عاشور وطارق حامد من المنتخب ليس بشكل نهائي وهذا ما أكده لي فيتوريا وهو يتحدث عن اللاعبين بشكل جيد جدا".

وأكد "يجب حل جميع أزمات المنتخب قبل بطولة أمم إفريقيا لأننا نلعب وننافس على اللقب".

وشرح "تأخر استخراج الملابس الجديدة من المخازن سبب عدم حصول منتخب مصر للسيدات على الملابس الجديدة حتى الآن".

واستطرد "الجهاز الفني لمنتخب الشباب لم يكمل شهر مع الفريق حتى الآن ولم يحصل على فرصته الكاملة، بالتأكيد سيكون هناك محاسبة للجهاز الفني بعد بطولة شمال إفريقيا ولكن يجب أيضا الحصول على فرصتهم كاملة".

ثم قال: "سنحقق لمعرفة هل هناك أي خلاف بين وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب والمدرب العام".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح قائد حقيقي لمنتخب مصر وفي المعسكر يتعامل ببساطة مع الجميع، فهو يجلس في المقعد الأخير في الطائرة ويجلس في وسط طاولة الطعام مع باقي اللاعبين ويحاول تجميع كل اللاعبين حول المنتخب وهو أكثر لاعب ملتزم".