تصفيات يورو 2024 - 20 منتخبا وبطاقة أخيرة قبل الملحق.. تعرف على المتأهلين موقف الصراع

تختتم تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بما تبقى من مباريات الجولة الأخيرة غدا الثلاثاء 21 نوفمبر.

وتأهل حتى الآن 19 منتخبا إلى النهائيات، إلى جانب ألمانيا البلد المضيف، ليصل العدد إلى 20 فريقا.

ويتبقى مقعد وحيد في التصفيات هو محل الصراع فيما تبقى من الجولة الأخيرة.

أما ليكتمل العدد إلى 24 منتخبا، سيتأجل الأمر إلى ملحق فرق دوري الأمم الأوروبية التي لم تتأهل بشكل مباشر من التصفيات، حيث سيتأهل منهم 3 فرق أيضا.

المتأهلون حتى الآن

ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا - صربيا - إيطاليا - التشيك - سلوفينيا

الأطراف المتصارعة

كرواتيا × ويلز

موقف المجموعات

المجموعة الأولى (انتهت): تأهل منها إسبانيا واسكتلندا

المجموعة الثانية (انتهت): تأهل منها فرنسا وهولندا

المجموعة الثالثة (انتهت): تأهل منها إنجلترا وإيطاليا

المجموعة الرابعة (مستمرة): تأهل منها تركيا - البطاقة الأخيرة بين كرواتيا (13 نقطة) وويلز (11 نقطة) والحسم يوم 21 نوفمبر.

كرواتيا تستضيف أرمينيا، وويلز تستضيف تركيا، وإذا تساوى الفريقان في النقاط تتأهل ويلز بأفضلية المواجهات المباشرة.

المجموعة الخامسة (انتهت): تأهل منها ألبانيا والتشيك.

المجموعة السادسة (انتهت): تأهل منها النمسا وبلجيكا

المجموعة السابعة (انتهت): تأهل منها المجر وصربيا

المجموعة الثامنة (انتهت): تأهل منها الدنمارك وسلوفينيا

المجموعة التاسعة (انتهت): تأهل منها رومانيا وسويسرا

المجموعة العاشرة (انتهت): تأهل منها البرتغال وسلوفاكيا