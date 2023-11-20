تصفيات يورو 2024 - إيطاليا تمر بعد استهلاك الأعصاب.. التشيك وسلوفينيا إلى النهائيات

بعد سيل من الفرص المهدرة تحديدا في الشوط الأول، خرج منتخب إيطاليا بنقطة تعادل كافية أمام أوكرانيا، ليحجز مقعده في يورو 2024.

جاء ذلك في الجولة الأخيرة من التصفيات، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

محاولة أوكرانيا الأولى أتت في الدقيقة 4 بتسديدة من فيكتور تسيانكوف خارج منطقة الجزاء ولكن أمسك بها الحارس جيانلويجي دوناروما.

وفي الدقيقة 6 سدد فيديريكو كييزا لتمر الكرة فوق العارضة، فيما رد جيورجي سوداكوف في الدقيقة 14 ولكن تصدى دوناروما.

وسدد نيكولو باريلا على حدود المنطقة في الدقيقة 15 ولكن تصدى لها الحارس تروبين، فيما سدد جيوفاني دي لورينزو بالرأس في الدقيقة 20 ولكن فوق العارضة.

المحاولات الإيطالية استمرت في الدقيقة 28 برأسية أخرى من دي لورينزو مرت بجوار القائم، فيما تسلم دافيد فراتيسي وسدد في الدقيقة 30 ولكن مرة أخرى بعيدا عن المرمى.

مسلسل الإهدار الإيطالي استمر لنهاية الشوط الأول، ثم حل جيانلوكا سكاماكا بدلا من جياكومو راسبادوري مع بداية الشوط الثاني.

وحاول فيديريكو ديماركو في الدقيقة 47 ولكن التسديدة اصطدمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 67 حاول ميكايلو مودريك لاعب تشيلسي ومنتخب أوكرانيا بتسديدة من داخل المنطقة ولكن تصدى لها دوناروما.

وسقط مودريك في الدقيقة 92 مطالبا بركلة جزاء ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

إيطاليا احتلت المركز الثاني برصيد 14 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن أوكرانيا، حيث انتصرت عليها ذهابا 2-1.

في المجموعة ذاتها تعادل منتخب إنجلترا المتأهل سلفا مع مقدونيا الشمالية بهدف لكل فريق.

وأهدر إنيس باردي ركلة جزاء في الدقيقة 41 ولكنها عادت إليه وسجل منها هدف مقدونيا.

وفي الدقيقة 47 سجل جاك جريليش هدف التعادل ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، فيما سجل هاري كين هدف التعادل في الدقيقة 59.

المجموعة الثالثة انتهت بصدارة إنجلترا بـ 20 نقطة، يليها إيطاليا بـ 14 نقطة، ثم أوكرانيا بنفس الرصيد، وأنهت مقدونيا التصفيات بـ 8 نقاط في المركز الرابع، بينما

تذيل منتخب مالطا المجموعة بلا نقاط وبهدفين فقط بعد تلقي مرماه 20 هدفا.

وفي المجموعة الخامسة حسمت التشيك تأهلها بالفوز على مولدوفا بثلاثة أهداف دون رد، سجلهم ديفيد دوديرا وتوماس تشوري وتوماس سوتشيك في الدقائق 14 و72 و90 على الترتيب.

المباراة شهدت طرد فلاديسلاف بابولو لاعب مولدوفا في الدقيقة 55 بالإنذار الثاني، بعد 8 دقائق من تلقيه للإنذار الأول.

المجموعة تصدرتها ألبانيا التي حسمت تأهلها مسبقا، برصيد 15 نقطة بعد تعادل سلبي مع جزر الفارو متذيل المجموعة بنقطتين.

وحسمت التشيك تأهلها في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ولكن بفارق المواجهات المباشرة عن ألبانيا (3-0 و1-1)، بينما أتى منتخب بولندا ثالثا بـ 11 نقطة، وتجمد رصيد مولدوفا عند 10 نقاط في المركز الرابع.

وأخيرا حسمت سلوفينيا المقعد رقم 20 في البطولة، بالفوز على كازاخستان 2-1 في الجولة الأخيرة للمجموعة الثامنة.

تقدم بينجامين سيسكو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، وتعادل رمضان أورازوف في الدقيقة 48، ولكن بينجامين فيربيتش استرد التقدم في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد سلوفينيا إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة عن الدنمارك التي احتفظت بالصدارة رغم الخسارة أمام أيرلندا الشمالية 2-0 في الجولة الأخيرة.

كازاخستان استمرت في المركز الثالث برصيد 18 نقطة بعد خسارتها للموقعة المباشرة، بفارق المواجهات المباشرة عن فنلندا صاحبة المركز الرابع التي انتصرت على سان مارينو 2-0.

في المركز الخامس أتى منتخب أيرلندا الشمالية برصيد 9 نقاط، فيما تذيل سان مارينو المجموعة بلا نقاط وبهدفين سجلهما و31 تلقاهم مرماه.

المتأهلون حتى الآن

ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا - صربيا - إيطاليا - التشيك - سلوفينيا