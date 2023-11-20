سبورت: إصابة شتيجن غير مُقلقة واحتمالية تواجده ضد رايو فايكانو قائمة

تعرض مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة ومنتخب ألمانيا لإصابة في الظهر خلال معسكر بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.

وغادر شتيجن معسكر المانشافت قبل المباراة ضد تركيا الودية التي خسرتها ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بعد المؤشرات الأولية لإصابة الحارس البالغ من العمر 31 عاما غير مقلقة بعد عمله مع أخصائي العلاج الطبيعي للنادي.

وأشارت الصحيفة أن شتيجن يعاني فقط من آلام خفيفة أسفل الظهر واحتمالية تواجده في مباراة برشلونة ضد رايو فايكانو قائمة بنسبة كبيرة.

وكان يوليان ناجسلمان المدير الفني لألمانيا قد ذكر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة تركيا إن شتيجن سيغيب عن الفريق ضد تركيا والنمسا بسبب الإصابة وسيعود إلى برشلونة.

وعلى الجانب الآخر فإن خافي ميجيل الصحفي في صحيفة "آس" الإسبانية شدد أن تواجد شتيجن ضد رايو فايكانو مؤكد.

ويعتبر الإصابة الأخرى هي جافي الذي انتهى موسمه بسبب قطع في الرباط الصليبي ومشاكل في غضروف الركبة.

وسيلاقي الفريق الكتالوني منافسه رايو فايكانو في أول مباراة بعد فترة التوقف الدولي الحالي يوم السبت المقبل.

وستقام المباراة في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب دي فايكاس معقل الفريق المدريدي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة إذ يبتعد عن ريال مدريد الوصيف بفارق نقطتين وكذلك جيرونا المتصدر.