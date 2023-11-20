وكيله: أوسوريو تنازل عن ما يقرب من نصف مستحقاته المالية لدى الزمالك

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 23:11

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو

كشف محمد حبشي وكيل أعمال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن كواليس تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وقال حبشي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أوسوريو تنازل عن جزء كبير من مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك تقديرا للوضع واحتراما للنادي وأنه لا يريد الدخول في أزمات مع الزمالك وجمهوره".

وأضاف "الجزء الذي تنازل عنه أوسوريو يقترب من نصف مستحقاته المالية لدى الزمالك، وحصل بالفعل على باقي المستحقات".

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وأتم تصريحاته "أوسوريو لديه عدة عروض من أمريكا الجنوبية لكنه لم يقرر حتى الآن وجهته المقبلة وهو مستمر في مصر حتى إنهاء بعض الأمور الشخصية قبل السفر".

وأعلن الزمالك تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

وجاء ذلك بعد اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب والذي نتج عنه عدة قرارات وهي:

الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقرر اقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023.

الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.

قبول الإستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.

تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضماناً للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.

الزمالك أوسوريو
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