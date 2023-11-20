الإعلان عن الملعب المستضيف لنهائي كوبا أمريكا 2024

أعلن كل من اتحاد أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي عن الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو من العام المقبل.

وسيستضيف ملعب هارد روك في جنوب ولاية فلوريدا المباراة النهائية من البطولة يوم 14 يوليو 2024.

ويتسع ملعب هارد روك لـ64,767 ألف متفرج إذ أٌفتتح في عام 2017 ويملكه ستيفين روس رجل الأعمال الأمريكي.

وقال أليخاندرو دومينيجز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية عقب الإعلان: "نتوقع أن تمتلئ الملاعب بشغف القارة الأمريكية بأكملها في حفل الافتتاح والنهائي".

وسبق أن استضافت أمريكا بطولة 2016 والتي حملت اسم المئوية وشهدت تتويج تشيلي باللقب على حساب الأرجنتين في النهائي.

وتستهدف البطولة منح منتخبات أمريكا الشمالية فرصة للتحضير الجيد من أجل الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2026 والذي تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك.

ما هو شعار البطولة؟

وترمز الألوان إلى علم الولايات المتحدة حيث الألوان الحمراء والبيضاء والزرقاء، بالإضافة إلى النجوم الموجودة في علم الدولة.

وتظهر كلمة أمريكا 2024 تحت الشعار باللونين الأحمر والأبيض.