أكثر من 20 ألف يورو كل يوم.. كم سيحصل برشلونة تعويضا عن إصابة جافي

بعد أن تعرض جافي لاعب وسط برشلونة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مع منتخب إسبانيا، أصبح من المنتظر حصول ناديه على تعويض مالي كبير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتلقى فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا ضربة قوية بإصابة جافي الذي تعرض لها خلال مباراة جورجيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وأظهر تشخيص إصابة جافي قطع كامل في الرباط الصليبي لركبته اليُمنى بالإضافة إلى إصابة في الغضروف المفصلي.

وبذلك سيحصل برشلونة على تعويض عن كل يوم يغيب فيه جافي بسبب الإصابة مع منتخب إسبانيا.

لماذا سيحصل برشلونة على تعويض؟

ينص قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أن أي لاعب يتعرض لإصابة أثناء لعب مباريات دولية في فترة التوقف أو في البطولات يعوض ناديه بمبلغ 20,548 يورو لكل يوم إذا كانت الإصابة أكثر من 28 يوما.

وبذلك بعد ضرب عدد أيام الـ9 أشهر في 28 يوما، سيكسب برشلونة 4,972,616 مليون يورو مقابل فترة غياب جافي عن الملاعب.

لكن هل هذه الأموال ستعوض المساهمات التي يمنحها لاعب الوسط الإسباني للفريق الكتالوني؟ بالتأكيد غياب أحد أبرز مواهب الفريق لا يعوضه أي مبلغ مالي.

وكشف نادي برشلونة في بيانه الرسمي: "أظهرت الاختبارات الطبية التي أجراها جافي صباح اليوم الإثنين، أن اللاعب يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وإصابة مرتبطة بالغضروف المفصلي".

وتابع "يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة وسيتم بعدها إصدار تحديث طبي جديد".

وأشارت تقارير إسبانية أن مدة الغياب المتوقعة لجافي تتراوح بين سبعة إلى تسعة أشهر.

وبذلك تأكد غياب جافي حتى نهاية الموسم بالإضافة لعدم لحاقه بمنافسات يورو 2024 في ألمانيا.

من البديل؟

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية حتى فتح سوق الانتقالات الشتوية المقبلة سيعتمد تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق على أكاديمية "لاماسيا".

وأبرز اللاعبين الذين سيعتمد عليهم تشافي هم كاسادو وأليكس جاريدو وأوناي هيرنانديز ومارك بيرنال.

ولكن بمجرد الوصول لشهر يناير سيلجأ النادي إلى التعاقد مع لاعب وسط من الخارج بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم فقط.