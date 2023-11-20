مباشر تصفيات يورو 2024 - أوكرانيا (0)-(0) إيطاليا.. الأزوري يواصل الإهدار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوكرانيا ضد إيطاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2024.

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ق 30 دافيد فراتيسي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمني وسدد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 28 أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها جيوفاني دي لورينزو برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ق 20 راسبادوري أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها دي لورينزو برأسية من على القائم الثاني مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 15 باريلا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس تروبين لتمر الكرة لخارج الملعب.

ق 14 جيورجي سوداكوف أطلق تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس دوناروما ببراعة ثم شتتها الدفاع.

ق 6 فيديريكو كييزا سدد الكرة من أمام المرمى ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 4 فيكتور تسيانكوف سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس دوناروما بثبات.

بداية المباراة