قرارات المجلس.. الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوسوريو وقبول استقالة إسماعيل يوسف

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 20:59

كتب : أحمد شوقي صلاح

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

أعلن نادي الزمالك تسوية مستحقات خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق كرة القدم ومساعده فريدي هيريرا.

واجتمع مجلس إدارة الزمالك في مقر النادي برئاسة حسين لبيب وأعلن عن 5 قرارات عن طريق أحمد سالم المتحدث باسم مجلس الإدارة.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الزمالك كالآتي:

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية الزمالك يعلن استضافة مواجهة سوار في مصر بدلا من كوت ديفوار خبر في الجول - سوار يوافق على طلب الزمالك باستضافة المباراة.. والملعب المستضيف

تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقرر اقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023.

الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.

قبول الإستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.

تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضماناً للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.

الزمالك الدوري المصري أوسوريو
نرشح لكم
تأهيل معلول ورضا سليم في مران الأهلي.. وعلاج طبيعي لـ طاهر خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي ضد ميدياما وكيله يكشف: عرض سعودي رسمي لضم فتوح في يناير وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد ثنائية سيراليون مصطفى محمد: لدي مدرب شخصي ليطورني.. وهذا من أفضل الأجيال في تاريخ مصر عمر مرموش: هذا هو الفارق بين اللعب في المنتخب وفرانكفورت الزمالك يعلن استضافة مواجهة سوار في مصر بدلا من كوت ديفوار
أخر الأخبار
الإعلان عن الملعب المستضيف لنهائي كوبا أمريكا 2024 7 دقيقة | أمريكا
أكثر من 20 ألف يورو كل يوم.. كم سيحصل برشلونة تعويضا عن إصابة جافي 37 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة تصفيات يورو 2024 - أوكرانيا (0)-(0) إيطاليا.. الأزوري يواصل الإهدار 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا: روما منفتح لرحيل سمولينج إلى السعودية ساعة | الدوري الإنجليزي
قرارات المجلس.. الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوسوريو وقبول استقالة إسماعيل يوسف ساعة | الكرة المصرية
تقرير: نيوكاسل يدرس التعاقد مع مهاجم سان جيرمان بسبب الإصابات 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - للمرة الثانية على التوالي.. تتويج سيدات الأهلي بالسوبر المصري بهزيمة الجزيرة 2 ساعة | كرة سلة
تأهيل معلول ورضا سليم في مران الأهلي.. وعلاج طبيعي لـ طاهر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي