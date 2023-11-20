تقرير: نيوكاسل يدرس التعاقد مع مهاجم سان جيرمان بسبب الإصابات

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

إيدي هاو مدرب نيوكاسل

يعاني نيوكاسل يونايتد من كثرة الإصابات الهجومية في صفوف فريقه حتى الآن ويسعى لتزويد عدد المهاجمين.

وأشار موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أن إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يفضل التعاقد مع هوجو إيكتيكي مهاجم باريس سان جيرمان.

وبذلك ستتفاوض إدارة النادي الإنجليزي مع الباريسيين لدراسة التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب.

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ولم يُذكر القيمة المادية بعد التي سيطلبها باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي من النادي المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 21 عاما لمدة 8 دقائق فقط مع سان جيرمان خلال الموسم الجاري بدون تسجيل أو صناعة أي هدف، ولم يُقنع لويس إنريكي المدير الفني للفريق.

وانتقل اللاعب الكاميروني الأصل في الموسم الماضي إلى نادي العاصمة الفرنسية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من ريمس.

وفعل سان جيرمان بند أحقية الشراء في الصيف الماضي مقابل 28 ونصف مليون يورو.

ويغيب حاليا عن نيوكاسل كل من لويس ميلي، ووأليكساندر إيزاك، وكالوم ويلسون.

ويحتل نيوكاسل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة.

بينما يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة.

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