سلة - للمرة الثانية على التوالي.. تتويج سيدات الأهلي بالسوبر المصري بهزيمة الجزيرة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 20:20

كتب : FilGoal

فريق سيدات الأهلي لكرة السلة

توج فريق السيدات لكرة السلة في النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على الجزيرة في النهائي.

وفاز فريق سيدات الأهلي على الجزيرة بنتيجة 72-43 في كأس السوبر، ليتوج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت المباراة تألق ثنائي الأهلي ثريا محمد ونادين السلعاوي.

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وكان فريق الأهلي توج في الموسم الماضي بالدوري المصري وكأس مصر ودوري المرتبط والسوبر المصري.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة أمس الأحد مع فريق سيدات الأهلي لكرة السلة لدعمهم قبل مباراة السوبر.

وذلك بسبب تذبذب نتائج الفريق في الأسابيع الأولى من الموسم الجاري في المسابقات المحلية.

وكان الأهلي للسيدات فاز ببطولة السوبر المصري في عام 2020 على هيليوبوليس وفي 2022 ضد سبورتنج.

على جانب آخر علم FilGoal.com أن اتحاد كرة السلة قرر إسناد تنظيم البطولة الإفريقية للأندية للسيدات لنادي سبورتنج السكندري، بعد اعتذار الأهلي عن تنظيم البطولة.

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