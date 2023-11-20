تأهيل معلول ورضا سليم في مران الأهلي.. وعلاج طبيعي لـ طاهر

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 20:14

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - الأهلي ضد صنداونز

‏واصل علي معلول لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي، ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية‎.‎

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق إن معلول يخوض المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية‎.‎

وأوضح أن معلول قطع مرحلة كبيرة في البرنامج الخاص به، وأن حالته مطمئنة ‏إلى حد كبير‎.‎

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على جانب آخر يواصل رضا سليم لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وكشف طبيب الأهلي أن رضا سليم سيخضع لأشعة نهاية الأسبوع الجاري للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي أجراها عقب ‏تعرضه لكسر في الترقوة‎.‎

واكتفى طاهر محمد لاعب الفريق بأداء جلسة علاج ‏طبيعي في الجيم على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني ‏المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال إفريقيا.

‏وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين لشرح العديد من الأمور ‏الخاصة بالفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات عديدة بداية من مواجهة ميدياما.‏ وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش، ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

الأهلي الدوري المصري علي معلول طاهر محمد رضا سليم
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