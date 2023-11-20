الرئيس التنفيذي لـ ليفركوزن: ألونسو سيختار البقاء معنا عن تدريب ريال مدريد

ارتبط تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفركوزن في الفترة الماضية بتدريب ريال مدريد في الموسم المقبل في حال رحيل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

وخرج فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لليفركوزن وكشف أمر احتمالية تدريب ألونسو لريال مدريد فقال لموقع "توك سبورت" الإنجليزي فقال: "لدينا علاقة جيدة جدا بألونسو، وهو يعلم إن لدينا مشروع جاد".

وأضاف "في النهاية لن نجبر أي شخص على البقاء معنا إذا لا يريد ذلك، نريده أن يشعر بالسعادة".

وعن وجود شرط جزائي يتيح لألونسو تدريب النادي الملكي قال كارو: "لا يوجد شرط جزائي في عقد ألونسو، متأكدون من رغبة ألونسو في البقاء معنا الموسم المقبل".

وأكمل "أحيانا الاتفاقيات لا تُكتب، نعلم إنه إذا أراد الرحيل في المستقبل نستطيع أن نتحدث معا، أتمنى أن لا نحتاج لذلك، لأنه سيبقى سعيدا هنا".

مفاوضات ريال مدريد لتجديد عقد أنشيلوتي

وعلى الجانب الآخر بدأ ريال مدريد التفاوض مع أنشيلوتي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف تقريرا من موقع "ريليفو" الإسباني إن النادي الملكي يسعى لصياغة العرض الجديد، إذ سيكون تمديد تعاقد المدير الفني الإيطالي لمدة موسمين أو موسم واحد مع خيار التمديد لموسم أو 2 إضافيين.

ولعب ألونسو رفقة ريال مدريد من موسم 2009-2010 حتى 2014-2015، وتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكذلك الدوري الإسباني والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.

وحاليا يحتل صدارة الدوري الألماني مع باير ليفركوزن برصيد 31 نقطة إذ يبتعد عن بايرن ميونيخ بفارق نقطتين.

بالإضافة إلى عدم تعرضه للخسارة خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، وانتصر في 12 مباراة على التوالي في كل المنافسات أيضا.