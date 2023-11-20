الرئيس التنفيذي لـ ليفركوزن: ألونسو سيختار البقاء معنا عن تدريب ريال مدريد

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

ارتبط تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفركوزن في الفترة الماضية بتدريب ريال مدريد في الموسم المقبل في حال رحيل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

وخرج فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لليفركوزن وكشف أمر احتمالية تدريب ألونسو لريال مدريد فقال لموقع "توك سبورت" الإنجليزي فقال: "لدينا علاقة جيدة جدا بألونسو، وهو يعلم إن لدينا مشروع جاد".

وأضاف "في النهاية لن نجبر أي شخص على البقاء معنا إذا لا يريد ذلك، نريده أن يشعر بالسعادة".

أخبار متعلقة:
ريليفو: ريال مدريد يفكر في التمديد لـ كارلو أنشيلوتي Gaming – المرشحة للعبة العام.. Ps plus premium يتيح Baldur's Gate 3 مجانا للتجربة Gaming - الموعد المبدئي لإصدارة لعبة Wolverine سبورت: برشلونة يقرر التعاقد مع بديل جافي بعد إصابته

وعن وجود شرط جزائي يتيح لألونسو تدريب النادي الملكي قال كارو: "لا يوجد شرط جزائي في عقد ألونسو، متأكدون من رغبة ألونسو في البقاء معنا الموسم المقبل".

وأكمل "أحيانا الاتفاقيات لا تُكتب، نعلم إنه إذا أراد الرحيل في المستقبل نستطيع أن نتحدث معا، أتمنى أن لا نحتاج لذلك، لأنه سيبقى سعيدا هنا".

مفاوضات ريال مدريد لتجديد عقد أنشيلوتي

وعلى الجانب الآخر بدأ ريال مدريد التفاوض مع أنشيلوتي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف تقريرا من موقع "ريليفو" الإسباني إن النادي الملكي يسعى لصياغة العرض الجديد، إذ سيكون تمديد تعاقد المدير الفني الإيطالي لمدة موسمين أو موسم واحد مع خيار التمديد لموسم أو 2 إضافيين.

ولعب ألونسو رفقة ريال مدريد من موسم 2009-2010 حتى 2014-2015، وتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكذلك الدوري الإسباني والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.

وحاليا يحتل صدارة الدوري الألماني مع باير ليفركوزن برصيد 31 نقطة إذ يبتعد عن بايرن ميونيخ بفارق نقطتين.

بالإضافة إلى عدم تعرضه للخسارة خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، وانتصر في 12 مباراة على التوالي في كل المنافسات أيضا.

بايرليفركوزن بايرن ميونخ تشابي ألونسو الدوري الألماني الدوري الإسباني ريال مدريد
نرشح لكم
سبورت: برشلونة يقرر التعاقد مع بديل جافي بعد إصابته تقرير: ريال مدريد لا ينوي إبرام صفقات بعد إصابة كامافينجا وفينيسيوس سبورت: تجدد اهتمام برشلونة بضم زوبيميندي ماركا: ريال بيتيس اقتنع بالتعاقد الدائم مع مدافع برشلونة ضربة أخرى قوية لريال مدريد.. ذا أثليتك: إصابة فينيسيوس ستمتد لـ 10 أسابيع "حلم لويس دياز هو اللعب في برشلونة" لن يشارك أمام الأرجنتين.. البرازيل تعلن تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور ريليفو: ريال مدريد يفكر في التمديد لـ كارلو أنشيلوتي
أخر الأخبار
سلة - للمرة الثانية على التوالي.. تتويج سيدات الأهلي بالسوبر المصري بهزيمة الجزيرة دقيقة | كرة سلة
تأهيل معلول ورضا سليم في مران الأهلي.. وعلاج طبيعي لـ طاهر 7 دقيقة | الكرة المصرية
الرئيس التنفيذي لـ ليفركوزن: ألونسو سيختار البقاء معنا عن تدريب ريال مدريد 19 دقيقة | الدوري الإسباني
سلة - خبر في الجول.. جهاز فني مؤقت لمنتخب مصر بقيادة مساعدي روي رانا في البطولة العربية 20 دقيقة | كرة سلة
Gaming – المرشحة للعبة العام.. Ps plus premium يتيح Baldur's Gate 3 مجانا للتجربة 27 دقيقة | Gamers
خبر في الجول - مواعيد تسليم قوائم كأس أمم إفريقيا.. تعديل أول من نوعه وغرامة للمخالفين 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - الموعد المبدئي لإصدارة لعبة Wolverine 59 دقيقة | Gamers
سبورت: برشلونة يقرر التعاقد مع بديل جافي بعد إصابته ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي