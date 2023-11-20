سلة - خبر في الجول.. جهاز فني مؤقت لمنتخب مصر بقيادة مساعدي روي رانا في البطولة العربية

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 20:00

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر - كرة سلة

قرر اتحاد كرة السلة المصري تعيين الجهاز المساعد للمدرب الكندي روي رانا بشكل مؤقت لقيادة الفراعنة في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد السلة قرر تعين الجهاز المساعد لـ روي رانا الذي رحل عن تدريب المنتخب قبل أيام، لقيادة الفراعنة في البطولة العربية لكرة السلة.

ويتكون الجهاز من الثنائي محمد سليم ووائل بدر.

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ومن بعدها سيقرر اتحاد السلة مصير الجهاز الفني سواء بالتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد أو مصري.

وتستضيف مصر البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات في نسختها رقم 25 خلال الفترة من 26 ديسمبر المقبل وحتى 3 يناير من عام 2024 القادم في القاهرة.

ويشارك في البطولة كل من مصر والإمارات والكويت والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وتونس والصومال والأردن.

على جانب آخر علم FilGoal.com أن اتحاد كرة السلة قرر إسناد تنظيم البطولة الإفريقية للأندية للسيدات لنادي سبورتنج السكندري، بعد اعتذار الأهلي عن تنظيم البطولة.

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