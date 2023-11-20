Gaming – المرشحة للعبة العام.. Ps plus premium يتيح Baldur's Gate 3 مجانا للتجربة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 19:53

كتب : FilGoal

Buldur’s Gate 3

أعلنت شركة سوني طرح لعبة Baldur's Gate 3 بشكل مجاني لفترة محدوة.

وتتيح سوني للمشتركين في PS plus premium تجربة اللعبة لمدة ساعتين فقط مجانا من أجل التعرف على طريقة لعبها والحصول على فكرة أكبر من قصتها.

Baldur's Gate 3 والتي طرحت في العام الحالي هي أبرز الألعاب المتواجدة حاليا ضمن ألعاب PS plus premium لتجربتها بشكل مجاني.

أخبار متعلقة:
Gaming - الموعد المبدئي لإصدارة لعبة Wolverine سبورت: برشلونة يقرر التعاقد مع بديل جافي بعد إصابته خبر في الجول - مواعيد تسليم قوائم كأس أمم إفريقيا.. تعديل أول من نوعه وغرامة للمخالفين سكاي: ميندي يرفع دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي للحصول على مستحقاته

ودخلت Baldur's Gate 3 ضمن الألعاب المرشحة للتتويج بجائزة أفضل لعبة في العام والمقدمة من the game awards.

ومن المنتظر أن يتم طرح اللعبة لمستخدمي أجهزة X-BOX بداية من يوم 6 ديسمبر المقبل بعد أن حققت نجاحا كبيرا على بلايستيشن 5.

Buldur’s Gate 3 gaming
نرشح لكم
Gaming - الموعد المبدئي لإصدارة لعبة Wolverine Gaming - خاصة بيورو 2024.. EAFC توزع بطاقات مجانية خلال شهر يناير DC تكشف بعض تفاصيل لعبتها المنتظرة Wonder woman Gaming - الكشف عن الإعلان التشويقي لـ Gameplay لعبة جريندايزر Gaming - فريق 3BL يمثل مصر في بطولة العالم Crossfire stars بالصين Gaming - على رأسهم EAFC 24.. خصومات كبيرة على ألعاب بلايستيشن بمناسبة Black Friday Gaming - بعض من النوستالجيا.. HALF life مجانية على Steam حتى 20 نوفمبر Gaming - مرتبط بأداء اللاعبين المحترفين.. EA FC 24 تكشف الحدث الجديد
أخر الأخبار
تأهيل معلول ورضا سليم في مران الأهلي.. وعلاج طبيعي لـ طاهر 2 دقيقة | الكرة المصرية
الرئيس التنفيذي لـ ليفركوزن: ألونسو سيختار البقاء معنا عن تدريب ريال مدريد 15 دقيقة | الدوري الإسباني
سلة - خبر في الجول.. جهاز فني مؤقت لمنتخب مصر بقيادة مساعدي روي رانا في البطولة العربية 16 دقيقة | كرة سلة
Gaming – المرشحة للعبة العام.. Ps plus premium يتيح Baldur's Gate 3 مجانا للتجربة 23 دقيقة | Gamers
خبر في الجول - مواعيد تسليم قوائم كأس أمم إفريقيا.. تعديل أول من نوعه وغرامة للمخالفين 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - الموعد المبدئي لإصدارة لعبة Wolverine 55 دقيقة | Gamers
سبورت: برشلونة يقرر التعاقد مع بديل جافي بعد إصابته ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: ميندي يرفع دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي للحصول على مستحقاته ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي