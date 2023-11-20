Gaming – المرشحة للعبة العام.. Ps plus premium يتيح Baldur's Gate 3 مجانا للتجربة
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 19:53
كتب : FilGoal
أعلنت شركة سوني طرح لعبة Baldur's Gate 3 بشكل مجاني لفترة محدوة.
وتتيح سوني للمشتركين في PS plus premium تجربة اللعبة لمدة ساعتين فقط مجانا من أجل التعرف على طريقة لعبها والحصول على فكرة أكبر من قصتها.
Baldur's Gate 3 والتي طرحت في العام الحالي هي أبرز الألعاب المتواجدة حاليا ضمن ألعاب PS plus premium لتجربتها بشكل مجاني.
ودخلت Baldur's Gate 3 ضمن الألعاب المرشحة للتتويج بجائزة أفضل لعبة في العام والمقدمة من the game awards.
ومن المنتظر أن يتم طرح اللعبة لمستخدمي أجهزة X-BOX بداية من يوم 6 ديسمبر المقبل بعد أن حققت نجاحا كبيرا على بلايستيشن 5.
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