Gaming - الموعد المبدئي لإصدارة لعبة Wolverine

كشف موقع GameBible عن الموعد المبدئي لإصدارة لعبة شركة Marvelالجديدة Wolverine.

اللعبة التي ستصدر من تطوير وإنتاج شركة سوني من المتوقع أن تكون حصرية لأجهزة بلايستيشن 5.

وفقا للموقع فإن اللعبة من المتوقع أن يتم إصدارها بعام 2025.

Wolverine هو شخصية بطل خارق من شركة مارفل اشتهر بالظهور في سلسلة أفلام X-MEN.

سوني كانت قد أصدرت لعبة سبايدر مان 2 خلال الأسابيع الماضية وتمكن اللعبة من بيع 5 مليون نسخة حتى الآن.

ومن المتوقع أن تكون لعبة Wolverine بنفس عالم لعبة سبايدر مان.

سوني ستطرح أيضا لعبة سبايدر مان 3 الأوقات المقبلة والي ستركز على شخصية مايز موراليس بدلا من بيتر باركر بدلا وفقا للتقارير.