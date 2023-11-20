سبورت: برشلونة يقرر التعاقد مع بديل جافي بعد إصابته

تعرض جافي لاعب وسط برشلونة لإصابة خطيرة في الركبة أثناء مباراة منتخب إسبانيا ضد جورجيا أمس الأحد في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وأظهر تشخيص إصابة جافي قطع كامل في الرباط الصليبي لركبته اليُمنى بالإضافة إلى إصابة في الغضروف المفصلي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن خطة النادي الكتالوني هي التعاقد مع بديل للاعب الوسط الإسباني.

وحسب الصحيفة حتى فتح سوق الانتقالات الشتوية المقبلة سيعتمد تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق على أكاديمية "لاماسيا".

وأبرز اللاعبين الذين سيعتمد عليهم تشافي هم كاسادو وأليكس جاريدو وأوناي هيرنانديز ومارك بيرنال.

ولكن بمجرد الوصول لشهر يناير سيلجأ النادي إلى التعاقد مع لاعب وسط من الخارج بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم فقط.

وعلى الجانب الآخر سيعوض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برشلونة بسبب إصابة جافي، فوفقا لقانون فيفا فأي لاعب يتعرض لإصابة أثناء لعب مباريات دولية أثناء فترة التوقف يعوض ناديه بمبلغ 20,548 يورو لكل يوم إذا كانت الإصابة أكثر من 28 يوما.

وضربت الإصابات الموسم الحالي لبرشلونة إذ عانى حتى الآن 12 لاعبا وهم إنييجو مارتينيز، ورونالد أراوخو، وبيدري، وفرينكي دي يونج، ورافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي، ولامين جمال، وجول كوندي، وأليخاندرو بالدي، وسيرجي روبرتو، ومارك أندريه تير شتيجن، وآخر الإصابات جافي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني، و4 نقاط عن المتصدر جيرونا.