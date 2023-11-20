خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي ضد ميدياما
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 18:33
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الأهلي ضد ميدياما الغاني يوم السبت المقبل، في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وتقام المباراة على استاد السلام، وذلك بسبب خضوع استاد القاهرة للإصلاحات في الفترة الحالية.
وكشف الأهلي في وقت سابق حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 15 ألف مشجع للمباراة.
ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.
وبلغت أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباراة الأهلي 50 جنيه للتذكرة الواحدة.
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