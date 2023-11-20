تقرير: ريال مدريد لا ينوي إبرام صفقات بعد إصابة كامافينجا وفينيسيوس

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

فلورنتينز بيريز

تعرض ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا لإصابة في فترة التوقف الدولي الحالي مع منتخبهم.

وكشف برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني موقف ريال مدريد عن كيف سيتصرف لمواجهة النقص الذي يعاني منه كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

وشدد البرنامج أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي أخبر المدير الفني الإيطالي بعدم إجراء أي صفقات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ويرى بيريز أن الاعتماد على فريق الكاستيا أفضل من الدخول في سوق الانتقالات بسبب عدم توفر اللاعبين بالجودة التي يحتاجها النادي.

وذكر البرنامج أن أنشيلوتي سيعتمد على ثنائي الكاستيا نيكو باز الذي سيعوض جونيور، وماريو مارتين بديلا لكامافينجا.

ويعاني جونيور من تمزق في عضلة الفخذ الأيمن مع وجود إصابة في وتر الساق اليسرى.

ووفقا لموقع "ذا أثلتيك" الإنجليزي فيغيب جونيور لمدة 10 أسابيع.

وعلى الجانب الآخر فإصابة كامافينجا وفقا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم عبارة عن التواء في الركبة أثناء التدريب مع منتخب بلاده.

وبحسب منصة "ريليفو" فإن كامافينجا سيغيب عن ريال مدريد حتى نهاية عام 2023.

وأوضحت أن ريال مدريد سيفقد كامافينجا خلال 7 مباريات على الأقل، منهم خمس مباريات في الدوري واثنتان في دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب كامافينجا عن ريال مدريد خلال مباريات: نابولي وغرناطة وفياريال على أرضه، وضد قادش وريال بيتيس ويونيون برلين وألافيس خارج ملعبه.

ومن المقرر أن يستعيد ريال مدريد خدمات كامافينجا خلال مواجهة ريال مايوركا يوم 3 يناير 2024.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة ويبتعد عن جيرونا المتصدر بنقطتين فقط.

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