دوري المحترفين - أربعة أهداف في 12 دقيقة.. الحدود يصعد للقمة بسداسية في المقاصة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 16:45

كتب : FilGoal

حرس الحدود قبل لقاء الأهلي

حقق حرس الحدود انتصارا عريضا على حساب مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني (أ) أو المعروف باسم دوري المحترفين.

وتغلب حرس الحدود على مصر للمقاصة بستة أهداف مقابل هدفين.

وفي نفس التوقيت تعادل أسوان أمام أبو قير للأسمدة سلبيا بدون أهداف.

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أما بروكسي فتغلب على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل محمد النجيلي لاعب حرس الحدود ثلاثة أهداف "هاتريك" مقابل هدفين لزميله محمود أبو جودة، وسجل محمود ممدوح هدفا.

وكان يوسف عطاي قد تقدم لمصر للمقاصة في الدقيقة 13 قبل أن يعادل محمود أبو جودة النتيجة في الدقيقة 19 ثم يتقدم في الدقيقة 41.

وتعادل يوسف مظهر لصالح مصر للمقاصة في الدقيقة 53.

واستمر التعادل بين الفريقين حتى الدقيقة 79 عندما تقدم النجيلي للحدود مقدما ثم وسع الفارق بالهدف الرابع في الدقيقة 81 وبعد ذلك سجل الحدود هدفين في الدقيقتين 85 و91.

وبذلك رفع حرس الحدود رصيده إلى 17 نقطة ليتقاسم الصدارة مع بتروجت.

بينما رفع بروكسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع بعد انتصاره على النصر للتعدين متذيل الترتيب.

حرس الحدود دوري المحترفين
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