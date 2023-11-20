لاعبو أستراليا يتبرعون بجزء من مستحقاتهم عن لقاء فلسطين لـ غزة

قرر لاعبو منتخب أستراليا التبرع بجزء من مستحقاتهم عن مباراة فلسطين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لجهود الإغاثة في غزة، حسب شبكة ذا أثليتك.

وتلعب أستراليا مع فلسطين في الكويت يوم الثلاثاء في مباراة تم نقلها من ملعبها الأصلي في الضفة الغربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن المنتخب الأسترالي قرر التبرع بنسبة مئوية من مستحقات اللاعبين لصالح الجهود الإنسانية في غزة.

وأكد اتحاد اللاعبين المحترفين الأستراليين أن اللاعبين سيتبرعون من خلال صندوق لاعبي كرة القدم التابع للاتحاد الأسترالي لكرة القدم.

تخصيص عوائد مبيعات تذاكر كأس آسيا 2023 لدعم جهود إغاثة فلسطين

وتعادل منتخب فلسطين مع لبنان بدون أهداف في أولى جولات المرحلة الثانية للتصفيات المشتركة.

ويحتل منتخب أستراليا صدارة المجموعة التاسعة بفوز ساحق على بنجلادش 7-0.

وتستكمل التصفيات في شهر مارس المقبل.

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