إندريك: سأستمتع بالتواجد مع ميسي بنفس الملعب ولكن معجب أكثر برونالدو

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 15:16

كتب : FilGoal

إندريك فيليبي - بالميراس

شدد إندريك لاعب بالميراس وصفقة ريال مدريد المنتظرة على سعادته لتواجده مع ليونيل ميسي بنفس الملعب.

إندريك دا سوزا

النادي : بالميراس

البرازيل

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة الأرجنتين فجر الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية.

وقال إندريك خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنا أحترم ميسي هو ظاهرة وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم مجددا وأريد فقط الاستمتاع باللعب ضده واللحظة التي سأتواجد معه فيها بنفس الملعب لأنه رجل فقط كنت أراه في ألعاب الفيديو".

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وتابع "أنا مشجع أكثر لكريستيانو رونالدو ولويس جيليرمي كان يمزح معي دائما ويقول إن ميسي هو الأفضل".

وأضاف "بالنسبة لي بيلي هو الملك ولم يصل أي لاعب بالقرب من المقارنة معه وأنا أشكر الله لأنني كنت قادرا على مشاهدة مقاطع فيديو له وهو يلعب".

وسينضم إندريك لريال مدريد بداية من الموسم المقبل بعد أن يكمل عامه الـ 18.

إندريك بالميراس ريال مدريد ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو البرازيل
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