منتخب السويد يعلن رحيل مدربه

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 13:47

كتب : FilGoal

ياني أندرسون - إنجلترا - السويد

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم رحيل يان أندرسون مدرب منتخب السويد عقب نهاية رحلة تصفيات يورو 2024 بالفشل.

وفشل منتخب السويد في التأهل إلى نهائيات يورو 2024.

ووجه الاتحاد السويدي الشكر للمدرب الذي تولى تدريب المنتخب منذ 2016.

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وكشف الاتحاد السويدي عن ذلك بعد فوز السويد على إستونيا بهدفين دون مقابل، لكنه فوز بلا جدوى.

وأنهى منتخب السويد مشوار التصفيات في المركز الثالث بالمجموعة.

وذلك بفارق 10 نقاط عن المتصدر بلجيكا، و9 نقاط عن الوصيف النمسا.

أندرسون قاد السويد في 94 مباراة، وكان أبرز إنجازاته الوصول لربع نهائي كأس العالم 2018.

السويد
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