موسمه انتهى ولن يلحق اليورو.. برشلونة يعلن إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 13:46

كتب : FilGoal

جافي

أعلن نادي برشلونة إصابة جافي بقطع كامل في الرباط الصليبي لركبته اليمنى بالإضافة إلى إصابة في الغضروف المفصلي.

وتعرض جافي لإصابة قوية خلال مواجهة إسبانيا أمام جورجيا في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

وخرج جافي اضطراريا من المباراة في الدقيقة 26 بسبب الإصابة التي تعرض لها.

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وكشف نادي برشلونة في بيانه: "أظهرت الاختبارات الطبية التي أجراها جافي صباح اليوم الإثنين، أن اللاعب يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وإصابة مرتبطة بالغضروف المفصلي".

وتابع "يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة وسيتم بعدها إصدار تحديث طبي جديد".

وأشارت تقارير إسبانية أن مدة الغياب المتوقعة لجافي تتراوح بين سبعة إلى تسعة أشهر.

وبذلك تأكد غياب جافي حتى نهاية الموسم بالإضافة لعدم لحاقه بمنافسات يورو 2024 في ألمانيا.

وشارك جافي هذا الموسم في 15 مباراة مع برشلونة بينهم 13 بالتشكيل الأساسي.

وساهم جافي في ثلاثة أهداف مع برشلونة هذا الموسم.

ومنذ ظهور جافي الأول مع برشلونة في أغسطس 2021 وهو بعمر 17 عاما، شارك اللاعب في 111 مباراة بينهم 89 كأساسي.

وتوج جافي مع برشلونة بلقب الدوري الموسم الماضي، وكأس السوبر الإسباني كما حصد جائزة الفتى الذهبي لعام 2022.

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