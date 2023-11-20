DC تكشف بعض تفاصيل لعبتها المنتظرة Wonder woman

كشفت شركة Warner bros المالكة لحقوق شخصيات DC للأبطال الخارقين عن بعض تفاصيل لعبتها المنتظرة لشخصية "ووندر ومان".

وأشار المتحدث باسم WB إلى أن اللعبة المنتظرة لن تكون عبارة عن لعبة خدمية حية والتي يتم دعمها لعدة سنوات.

وقال المتحدث إنها ستكون لعبة مغامرات لشخصية واحدة وتحتوي على قصة في عالم ديناميكي مفتوح.

قصة اللعبة سيتم اقتباسها من أحد القصص الأصلية وستكون داخل عالم DC السينمائي.

ولم يتم الإعلان عن موعد طرح اللعبة حتى الآن.

وتستعد الشركة لطرح لعبة Suicide Squad kills justice league في شهر فبراير المقبل من عام 2024.

وكانت آخر ألعاب DC هي لعبة Batman Gotham knights والمتوفرة حاليا بشكل مجاني للمشتركين في PS plus extra.

وتعد ثلاثية Batman Arkham knight هي أكثر ألعاب DC والأبطال الخارقين بشكل عام نجاحا.