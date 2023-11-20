صحيفة الرياضية: تأجيل عودة لابورت للتدريبات الجماعية يهدد مشاركته في دربي الرياض

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 12:41

كتب : FilGoal

لابورت لاعب النصر

بات إيمريك لابورت مدافع النصر مهددا بالغياب عن دربي الرياض أمام الهلال بسبب الإصابة.

وتأجلت عودة لابورت المتوقعة إلى التدريبات الجماعية مما جعل مصيره غامضا من مواجهة الهلال.

ويلعب الهلال أمام النصر ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي يوم 1 ديسمبر المقبل.

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وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قرار ديفيد ماركيز طبيب النصر باستبعاد شفاء لابورت من إصابة القدم في الوقت الراهن.

وكان لابورت قد تعرض لإصابة في القدم بمسبح منزله قبل مواجهة الوحدة يوم 11 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن الجرح الذي تعرض له لابورت لم يلتئم حتى الآن مع وجود التهابات مما ساهم في تأجيل عودته للتدريبات الجماعية.

ويتصدر نادي الهلال جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بينما يحل النصر ثانيا بفارق 4 نقاط.

وقبل مواجهة دربي الرياض، يلعب الهلال أمام الحزم السبت المقبل، بينما يستضيف النصر فريق الأخدود يوم الجمعة.

ومن الصعب أن يعود لابورت أمام الأخدود أو أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ولا تزال الشكوك حول إمكانية لحاقه بدربي الرياض أمام الهلال يوم 1 ديسمبر.

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