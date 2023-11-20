نائب رابطة الدوري السعودي: النصر والهلال لم يدفعا ريالا واحدا في صفقتي رونالدو ونيمار

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 12:29

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

أكد سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي أن إدارة النصر والهلال لم تتحمل أي أموال في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار على الترتيب.

وانضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023 عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في صفقة ضخمة فتحت الباب لضم المزيد من نجوم العالم في الصيف.

وقال اللذيذ في تصريحات لقناة روتانا خليجية: "برنامج استقطاب اللاعبين هو من تكفل بصفقة انتقال رونالدو. النصر لم يتحمل ريالا واحدا".

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وأوضح "المفاوضات مع كريستيانو رونالدو كانت للنصر فقط منذ البداية".

وأضاف "برنامج استقطاب اللاعبين تكفل بصفقة انتقال نيمار للهلال، وكذلك البرتغالي أوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعبا النصر".

وتابع "صفقة ياسين بونو تكفل بها كاملة الأمير الوليد بن طلال".

وأتم "البرنامج استقطب 91 لاعبا في 69 يوما".

وجذب الدوري السعودي الأنظار في المواسم الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر، وتبعه الكثير من النجوم في الصيف.

وتستهدف الحكومة السعودية الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف الدوريات الكبرى في العالم.

ويقوم المشروع على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.

ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة لعدة أهداف مثل

- الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم

- زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا

- رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال

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