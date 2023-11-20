وكيله يكشف: عرض سعودي رسمي لضم فتوح في يناير

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 12:10

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك ضد الاتحاد السكندري

لا يزال مصير أحمد فتوح مع الزمالك غامضا بعد قرار عقوبة النادي على اللاعب.

وكان الزمالك قد وقّع عقوبة على أحمد فتوح وعرض اللاعب للبيع ضمن عقوبات على الثلاثي فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وكشف سمير صلاح وكيل اللاعب عبر صحيفة اليوم السعودية: "أحمد فتوح تلقى عرضا رسميا من نادي الاتفاق السعودي من أجل ضمه في يناير المقبل".

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وتابع "سيتم إرسال العرض بشكل رسمي إلى الزمالك خلال الساعات المقبلة".

وأوضح "عقب عودة اللاعب من بعثة منتخب مصر سيتم الاجتماع مع مسؤولي الزمالك لمناقشة طلباتهم المالية لرحيل اللاعب".

واختتم وكيل فتوح تصريحاته "اللاعب يمتلك أكثر من عرض محلي ولكن لضمه في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر".

وتعرض فتوح لعقوبة خصم 25% من عقده السنوي بالإضافة إلى عرضه للبيع على خلفية خروجه من معسكر الفريق بدون إذن.

وكان فتوح ضمن بعثة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل نادي الاتفاق المركز السابع بالدوري السعودي برصيد 22 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المركز الثالث.

ماذا حدث؟

خرج الثلاثي فتوح والزناري وصبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بدون إذن.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي للبت في الأمر من جانب مجلس الإدارة وإدارة الكرة.

وبعد ذلك أعلن الزمالك تجميد الثلاثي لحين التحقيق معه وعرضه للبيع.

الزمالك أحمد فتوح الدوري المصري الاتفاق السعودي
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