مدرب البرتغال: رونالدو جائع مثل لاعب عمره 18 عاما

وصف روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال نجمه كريستيانو رونالدو باللاعب الشاب الجائع في مقتبل عمره.

وشارك قائئد النصر السعودي في فوز البرتغال على أيسلندا في ختام تصفيات يورو 2024.

وقال روبرتو مارتينيز في تصريحات للصحفيين: "كريستيانو رونالدو جائع مثل لاعب يبلغ من العمر 18 عامًا. إنه قدوة".

وأضاف "رونالدو يبث الحماس في غرف خلع الملابس بشكل رائع".

وأكمل "يحاول كريستيانو دائما أن يكون في المكان الصحيح ويبحث عن التسجيل".

وشدد مدرب بلجيكا السابق "أحببت انضباطه في مباراة أيسلندا".

حققت البرتغال فوزا منطقيا على ضيفتها أيسلندا بنتيجة 2-0 في ختام تصفيات يورو 2024.

برونو فرنانديز افتتح التسجيل لبرازيل أوروبا في الدقيقة 37.

فيما سجل ريكاردو هورتا الهدف الثاني في الدقيقة 66.

بذلك أنهت البرتغال التصفيات بالعلامة الكاملة، 10 انتصارات في 10 مباريات.

بينما تحتل أيسلندا المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

وكان منتخب البرتغال قد ضمن التأهل للنهائيات سلفا، وجاوره منتخب سلوفاكيا الوصيف.

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