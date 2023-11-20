الرياضية: الهلال يطلب طاقم تحكيم أجنبي بالكامل لمواجهة النصر

طلبت إدارة نادي الهلال خمسة حكام أجانب غير سعوديين من أجل مواجهة الدربي المرتقبة أمام النصر.

ويلعب الهلال أمام النصر ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي يوم 1 ديسمبر المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن إدارة الهلال قد تقدمت بطلب 5 حكام أجانب لقيادة مواجهة النصر.

وتعتبر تلك المرة الأولى خلال الموسم الجاري، التي يطلب فيها ناد بالدوري السعودي طاقما كاملا من الحكام الأجانب.

ويتكون طلب الهلال من حكم ساحة ومساعديه، وحكم تقنية الفيديو ومساعده.

وأشار تقرير صحيفة الرياضية إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي تسعى لاستقطاب حكام النخبة من قارة أوروبا للدربي وتحديدا من إيطاليا.

واستعانت اللجنة بحكام أوروبيين في 10 مباريات منذ بداية الموسم الجاري، وكان أبرزهم الهولندي داني ماكيلي والذي قاد مواجهة الاتحاد ضد الأهلي في دربي جدة.

ويتصدر نادي الهلال جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بينما يحل النصر ثانيا بفارق 4 نقاط.

وقبل مواجهة دربي الرياض، يلعب الهلال أمام الحزم السبت المقبل، بينما يستضيف النصر فريق الأخدود يوم الجمعة.