الرياضية: الهلال يطلب طاقم تحكيم أجنبي بالكامل لمواجهة النصر

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

طلبت إدارة نادي الهلال خمسة حكام أجانب غير سعوديين من أجل مواجهة الدربي المرتقبة أمام النصر.

ويلعب الهلال أمام النصر ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي يوم 1 ديسمبر المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن إدارة الهلال قد تقدمت بطلب 5 حكام أجانب لقيادة مواجهة النصر.

أخبار متعلقة:
"أركز على أهدافي".. برونو فيرنانديز يرد على إمكانية انتقاله لـ الدوري السعودي تصفيات كأس العالم - انتصارات ساحقة من السعودية وقطر والإمارات.. وسوريا تجتاز كوريا مع كوبر بنزيمة: السعودية بلدي الثاني.. ولم أحضر من أجل كرة القدم فقط رونالدو وبنزيمة وعقوبة طارق حامد.. 5 أحداث تصدرت المشهد في الكرة السعودية

وتعتبر تلك المرة الأولى خلال الموسم الجاري، التي يطلب فيها ناد بالدوري السعودي طاقما كاملا من الحكام الأجانب.

ويتكون طلب الهلال من حكم ساحة ومساعديه، وحكم تقنية الفيديو ومساعده.

وأشار تقرير صحيفة الرياضية إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي تسعى لاستقطاب حكام النخبة من قارة أوروبا للدربي وتحديدا من إيطاليا.

واستعانت اللجنة بحكام أوروبيين في 10 مباريات منذ بداية الموسم الجاري، وكان أبرزهم الهولندي داني ماكيلي والذي قاد مواجهة الاتحاد ضد الأهلي في دربي جدة.

ويتصدر نادي الهلال جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بينما يحل النصر ثانيا بفارق 4 نقاط.

وقبل مواجهة دربي الرياض، يلعب الهلال أمام الحزم السبت المقبل، بينما يستضيف النصر فريق الأخدود يوم الجمعة.

الهلال النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
صحيفة الرياضية: تأجيل عودة لابورت للتدريبات الجماعية يهدد مشاركته في دربي الرياض نائب رابطة الدوري السعودي: النصر والهلال لم يدفعا ريالا واحدا في صفقتي رونالدو ونيمار وكيله يكشف: عرض سعودي رسمي لضم فتوح في يناير اتحاد جدة يستعيد خدمات حمد الله حجازي لن يخوض أكثر من مباراتين قبل كأس العالم للأندية ست مباريات في 19 يوما تنتظر جاياردو مع اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي المحتملة التجربة الثالثة.. مارسيلو جاياردو مديرا فنيا لـ اتحاد جدة منافس الأهلي المحتمل - جاياردو: تدريب اتحاد جدة قرار شخصي للغاية
أخر الأخبار
خدمة في الجول - حافلات مجانية لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري 5 ساعة | كرة سلة
خبر في الجول - موقف الجزيري من التواجد مع الزمالك أمام أبو سليم 5 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - موقف مصطفى شلبي من مواجهة أبو سليم.. ومستجدات إصابة حسام عبد المجيد 6 ساعة | الكرة المصرية
Gaming – تسريبات بعودة ديفيد هايتر لتأدية صوت Solid Snake مرة أخرى 6 ساعة | Gamers
فرينكي دي يونج يعود لتدريبات برشلونة 6 ساعة | الدوري الإسباني
الدرندلي: اتحاد الكرة سيحل أزمات صبحي وفتوح وإمام وطارق والشحات 6 ساعة | منتخب مصر
تصفيات يورو 2024 - 20 منتخبا وبطاقة أخيرة قبل الملحق.. تعرف على المتأهلين موقف الصراع 6 ساعة | تقرير في الجول
تصفيات يورو 2024 - إيطاليا تمر بعد استهلاك الأعصاب.. التشيك وسلوفينيا إلى النهائيات 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر