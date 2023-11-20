وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد ثنائية سيراليون

وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد تخطي سيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد تغلب على سيراليون بهدفين دون مقابل بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وخاض منتخب مصر مباراتين في التوقف الدولي الحالي ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم وحقق الفراعنة العلامة الكاملة بانتصارين.

ويتجمع منتخب مصر مجددا في يناير المقبل استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا في يناير المقبل.

ووصل الفراعنة إلى نهائي أمم إفريقيا مرتين في آخر ثلاث نسخ، ولم ينجح منتخب مصر في تحقيق اللقب وقتها.

ويأمل منتخب مصر في تحقيق اللقب الغائب منذ 14 عاما وقت حصد لقب 2010.