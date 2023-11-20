مواعيد مباريات الإثنين 20 نوفمبر 2023.. منافسا مصر ومقاعد جديدة في اليورو

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 10:58

كتب : FilGoal

منتخب جيبوتي

تستأنف مباريات التوقف الدولي للمنتخبات خلال الأسبوع الجاري بمختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

يلعب منتخب جيبوتي أمام غينيا بيساو من مجموعة مصر ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويقام اللقاء في تمام الثالثة عصرا على استاد القاهرة ويذاع عبر قناة SSC Sport 1.

ويحل منتخب كوت ديفوار ضيفا على جامبيا في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة SSC Sport 1.

بينما يستضيف منتخب مالي فريق إفريقيا الوسطى في تمام التاسعة مساء.

تصفيات أمم أوروبا 2024

يتم حسم ثلاثة مقاعد جديدة للمتأهلين إلى أمم أوروبا 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

يلعب منتخب أوكرانيا أمام إيطاليا في العاشرة إلا ربع مساء لحسم بطاقة التأهل من المجموعة الثالثة رفقة إنجلترا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحل منتخب كازاخستان ضيفا على سلوفينيا في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 8 لحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثامنة.

وأخيرا في نفس التوقيت يستضيف منتخب التشيك نظيره مولدوفا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 لحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الخامسة.

دوري المحترفين المصري

تقام أربع مباريات من منافسات دوري القسم الثاني (أ) المسمى بدوري المحترفين، وتقام ثلاثة لقاءات في الثانية والنصف عصرا.

ويلعب حرس الحدود أمام مصر للمقاصة، بينما يستضيف أسوان فريق أبو قير للأسمدة وأخيرا بروكسي أمام النصر للتعدين.

بينما في تمام الخامسة مساء يستضيف غزل المحلة فريق لافيينا.

كرة سلة

تستضيف صالة حسن مصطفى مواجهة كأس السوبر المصري للسيدات بين فريقي الأهلي والجزيرة.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء.

تصفيات كأس العالم تصفيات أمم أوروبا يورو
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