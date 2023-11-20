مصطفى محمد: لدي مدرب شخصي ليطورني.. وهذا من أفضل الأجيال في تاريخ مصر

كشف مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ونانت طريقة تطوره ليقدم الأفضل دائما.

وقال المهاجم البالغ من العمر 25 عاما لقناة أون تايم سبورتس 2: "لدي مدرب شخصي مسؤول عن تطوري، ولا أقف عند خطوة واحدة في مراحل نموي".

وأضاف "أشاهد المباريات كاملة عقب الانتهاء منها وعلى فيديوهات خاصة بما فعلته في اللقاءات، وأتمنى أن أواصل السعي والاجتهاد فلا يوجد شيء يأتي بالصدفة أو الحظ".

وأنهى حديثه قائلا: "فرحتنا كمجموعة لاعبين بالفوز الذي نحققه وبالأهداف التي نسجلها تدل على الروح التي نتسم بها، فالمهم دائما هو الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "هذا الجيل هو من الأفضل في تاريخ مصر ونسعى بأن نشرف بلادنا".

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة أمريكا الشمالية، والذي جاء أمام سيراليون بهدفين دون رد.

وفاز منتخب مصر على سيراليون في المباراة التي أقيمت في ليبيريا، بسبب عدم خوض سيراليون المباريات على ملعبه.

ووصل منتخب مصر للنقطة رقم 6 في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، وذلك بعد الفوز قبل أيام قليلة على جيبوتي بسداسية دون رد.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 1 في المركز الخامس.