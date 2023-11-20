مصطفى محمد: لدي مدرب شخصي ليطورني.. وهذا من أفضل الأجيال في تاريخ مصر

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 00:55

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - منتخب مصر

كشف مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ونانت طريقة تطوره ليقدم الأفضل دائما.

وقال المهاجم البالغ من العمر 25 عاما لقناة أون تايم سبورتس 2: "لدي مدرب شخصي مسؤول عن تطوري، ولا أقف عند خطوة واحدة في مراحل نموي".

وأضاف "أشاهد المباريات كاملة عقب الانتهاء منها وعلى فيديوهات خاصة بما فعلته في اللقاءات، وأتمنى أن أواصل السعي والاجتهاد فلا يوجد شيء يأتي بالصدفة أو الحظ".

أخبار متعلقة:
عمر مرموش: هذا هو الفارق بين اللعب في المنتخب وفرانكفورت الزمالك يعلن استضافة مواجهة سوار في مصر بدلا من كوت ديفوار خبر في الجول - غياب طاهر وانتظام الشحات والسولية وإمام في مران الأهلي عمر كمال: الأجواء أمام سيراليون كانت صعبة.. وطموحنا تحقيق لقب مع المنتخب

وأنهى حديثه قائلا: "فرحتنا كمجموعة لاعبين بالفوز الذي نحققه وبالأهداف التي نسجلها تدل على الروح التي نتسم بها، فالمهم دائما هو الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "هذا الجيل هو من الأفضل في تاريخ مصر ونسعى بأن نشرف بلادنا".

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة أمريكا الشمالية، والذي جاء أمام سيراليون بهدفين دون رد.

وفاز منتخب مصر على سيراليون في المباراة التي أقيمت في ليبيريا، بسبب عدم خوض سيراليون المباريات على ملعبه.

ووصل منتخب مصر للنقطة رقم 6 في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، وذلك بعد الفوز قبل أيام قليلة على جيبوتي بسداسية دون رد.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 1 في المركز الخامس.

مصر الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد كأس العالم 2026
نرشح لكم
عمر مرموش: هذا هو الفارق بين اللعب في المنتخب وفرانكفورت الزمالك يعلن استضافة مواجهة سوار في مصر بدلا من كوت ديفوار خبر في الجول - غياب طاهر وانتظام الشحات والسولية وإمام في مران الأهلي طبيب المنتخب الأولمبي يكشف مدة غياب حسام عبد المجيد بسبب الإصابة الدرندلي: توقعنا المضايقات لمنتخب مصر في ليبيريا مدير المنتخب: تأمين مصر في ليبيريا لم يكن جيدا.. وهذا موقف صلاح من استبعاد الثلاثي بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم خارج الملعب.. علاء عبد العال يكشف عن الفريق الذي يحب مشاهدته ورياضته المفضلة
أخر الأخبار
مصطفى محمد: لدي مدرب شخصي ليطورني.. وهذا من أفضل الأجيال في تاريخ مصر 19 دقيقة | الكرة المصرية
عمر مرموش: هذا هو الفارق بين اللعب في المنتخب وفرانكفورت 34 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يعلن استضافة مواجهة سوار في مصر بدلا من كوت ديفوار 42 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - غياب طاهر وانتظام الشحات والسولية وإمام في مران الأهلي 48 دقيقة | الكرة المصرية
عمر كمال: الأجواء أمام سيراليون كانت صعبة.. وطموحنا تحقيق لقب مع المنتخب ساعة | منتخب مصر
طبيب المنتخب الأولمبي يكشف مدة غياب حسام عبد المجيد بسبب الإصابة ساعة | الكرة المصرية
الدرندلي: توقعنا المضايقات لمنتخب مصر في ليبيريا ساعة | منتخب مصر
مدير المنتخب: تأمين مصر في ليبيريا لم يكن جيدا.. وهذا موقف صلاح من استبعاد الثلاثي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي