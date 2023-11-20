عمر مرموش: هذا هو الفارق بين اللعب في المنتخب وفرانكفورت

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 00:40

كتب : FilGoal

عمر مرموش - منتخب مصر

أوضح عمر مرموش لاعب منتخب مصر وأينتراخت فرانكفورت الفارق بين اللعب مع الفراعنة والفريق الألماني.

وقال مرموش لقناة أون تايم سبورتس وان: "ألعب مع فرانكفورت في مركز المهاجم الصريح وأنفذ تعليمات المدرب".

وتابع "بينما ألعب في المنتخب في مركز الجناح الأيسر بالإضافة إلى تنفيذ ما يطلبه مني فيتوريا، أتبع تعليمات المدربين في أي مركز ألعب فيه".

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واستمر: "انتصرنا على سيراليون في ظروف صعبة، وحققنا الفوز الثاني على التوالي وحافظنا على صدارة المجموعة".

واستكمل "الجميع يعلم محمد صلاح في كل البلاد التي نلعب فيها، وهذا يدفعنا أكثر أن في الفريق نجم مثله".

وأنهى حديثه قائلا: "هدفنا الآن هو الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية وسنذهب هناك من أجل ذلك".

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة أمريكا الشمالية، والذي جاء أمام سيراليون بهدفين دون رد.

وفاز منتخب مصر على سيراليون في المباراة التي أقيمت في ليبيريا، بسبب عدم خوض سيراليون المباريات على ملعبه.

ووصل منتخب مصر للنقطة رقم 6 في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، وذلك بعد الفوز قبل أيام قليلة على جيبوتي بسداسية دون رد.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 1 في المركز الخامس.

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